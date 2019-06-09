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Google更新Android Q Beta 4 Pixel用戶安裝後大當機

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Google更新Android Q Beta 4 Pixel用戶安裝後大當機

2019-06-09 15:47INSIDE

中央社
中央社
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6日Google發布了Android Q的第四個測試版本，該版本能夠透過OTA（Over-The-Air）讓裝置進行更新及升級；這版本主要是優化臉部的解鎖功能。然而卻有不少的Pixel手機用戶在安裝了更新之後遇到了俗稱「bootlooped」的當機現象，完全無法使用。

Google也緊急在Android Central回應表示，目前已停止推出新的Beta版本，同時內部正在調查相關問題及了解災情的嚴重性，Google於回應中表示「我們發現Android Q Beta 4與安裝更新有一些問題出現。我們正在調查此問題並暫停了所有Pixel設備的Beta 4 OTA更新。對於給您帶來任何不便，我們深表歉意。我們會在問題解決後繼續提供更新。」然而，Android卻還未在Twitter帳戶上告知使用者這樣的重大訊息。

多年來，Google一直致力於改變Android安裝更新工作的方式，並創造出一種「A / B系統更新」（俗稱無縫更新）。這樣的更新方式是讓新的操作系統更新進入到裝置時，它會安裝在一個獨立的分區中。當裝置重置時，它會檢查新的更新，如果沒問題，它會自動切換。如果新的更新是有問題的，Android應該能夠恢復到原本沒有問題版本的操作系統。

如果您是使用Pixel手機，也還沒有安裝更新，那麼您可以等到Google解決問題後推出再進行更新。如果很不幸的已經更新且目前處於當機狀態的華，依照Android Central的步驟，可能就需要使用系統重置的方式了。

換個角度來說，畢竟這版本就是「測試版」，實在不建議使用者只為了「嘗鮮」而去下載測試版本使用，若使用者不是相關技能的專家，建議還是乖乖等系統推出正式版本吧。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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