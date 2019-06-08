蘋果悄悄在審核規範放寬針對「Screen Time 」功能相近app的限制

或許是先前以隱私問題限制與「Screen Time」功能相近app的情況引來不少爭議，蘋果稍早在WWDC 2019其間釋出的新版App Store審核規範將放寬行動裝置管理 (MDM,Mobile Device Management)技術，以及VPN使用限制。

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MacRumors論壇網站指出，在新版App Store審核規範中，蘋果明確說明行動裝置管理技術依然僅限商業組織、教育機構與政府機構使用，但在有限條件情況下仍可允許藉由行動裝置管理技術打造家長管理估能應用服務廠商使用，只是必須遵守不得將用戶隱私內容以任何目的向其他廠商出售、提供或透露。

不過，對於藉由行動裝置管理技術取得用戶隱私，進而用在廣告投放，或是追蹤用戶使用行為的情況，依然是蘋果嚴格禁止行為。

而針對先前開發者藉由VPN技術打造違反著作權的服務內容，例如提供使用者觀看違法盜用內容，或是用於追蹤觀看螢幕使用行為的情況，目前依然是蘋果限制使用模式。

雖然並未直接向開發者提供Screen Time功能相關API資源，但從此次App Store審核規範調整來看，顯然蘋果依然有針對開發者實際需求作改變 (或者是為了避免遭眾多開發者提告？)。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》