LINE果粉專屬新功能 聊天室網頁可「保留小視窗」

2019-06-03 22:05 中央社 台北3日電



LINE Lab中新增「保留小視窗」功能。 圖／取自LINE 分享 facebook

LINE今天宣布iOS 9.8.0更新上線，更新的功能包括在LINE Lab中新增「保留小視窗」功能，可以在手機中的貼圖小舖直接贈送朋友「主題」。

LINE在官方部落格上宣布推出LINE iOS 9.8.0更新上線，新增的內容包括推出隱藏版「保留小視窗」功能，可贈送「主題」給好友。

LINE說明， 「LINE Labs」顧名思義就是LINE孕育新功能的實驗室，目前只有限定在iOS上推出。在LINELabs中的新功能，都是還在規劃階段，尚未確認推出的新功能，因此都是預設關閉，想體驗的話，需要自行點選啟用。裡面的功能可能只會限期出現。

LINE Lab中新增「保留小視窗」功能。 圖／取自LINE 分享 facebook

找到LINE Labs並啟用「保留小視窗」後可以點選朋友傳來的網頁，一邊看一邊跟朋友討論，不用把網頁整個關掉，目前這個功能是iOS限定。

LINE Lab中新增「保留小視窗」功能。 圖／取自LINE 分享 facebook

另外，因為LINE必須配合平台政策的關係，iPhone的LINE用戶，一直以來如果想要送朋友貼圖或主題，都必須到LINE STORE (LINE的官方線上商店）中買來送。現在，因為平台政策調整的關係，iPhone的用戶現在可以直接在手機中的圖小舖，買貼圖、表情貼送給朋友，若更新到LINE iOS 9.8.0(含)以上，主題也可以送。