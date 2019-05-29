iOS 13新功能升級 WWDC預測亮點一次看

歐新社 分享 facebook

這幾次蘋果發表會都在開跑前做了暖身，三月春季發表前陸續釋出iMac、iPad mini、AirPods硬體產品更新，今年WWDC前兩週也在官網釋出全新的八核心Macbook Pro，為發表活動埋下伏筆，炒熱新品氛圍。

而在本次WWDC將更新的iOS 13究竟有哪些值得期待的亮點呢？根據彭博社與其他外媒預測，我們來整理出iOS 13可能進行的更新，提供讀者參考。

iPhone與iPad新版作業系統iOS 13預計除了優化運作速度，也會加入新功能的應用程式，從新介面功能與內建服務更新兩大面向來來看看：

新介面新功能預測

●介面設計：使用者介面在開啟、關閉App或是多工處理介面會有新的動畫效果，在桌面左滑小工具（Widgets) 將有更乾淨的介面設計。

●深色模式：開發者相當熱愛的深色模式（Dark Mode)之前只有在macOS Mojave作業系統上推出，預計現在也會帶到iOS上，由於在iPhone X 開始使用OLED 取代LCD螢幕的機種出現，透過有機發光半導體螢幕不需背光模組彩色濾光片等結構，黑色顯示反而不需發亮，節省電力，在 OLED 機種上使用上可說是一舉兩得。

●滑動輸入鍵盤：在不少第三方鍵盤 「SwiftKey 」以及 Android Gboard 已有的功能，滑動手指輸入還是取決於輸入習慣，過去如果習慣用滑動輸入者，未來也可以透過 iOS 內建鍵盤實現。

●跨螢幕體驗：過去要將手機、平板成為電腦第二個螢幕需要透過第三方 App，像是由蘋果前工程師開發的「 Duet Display」App 以及「Luna Display」，現在在新版 iOS 上可直接於內建完成，讓平板也能成為 Mac 第二個螢幕，搭配 Apple Pencil 觸控同時能收到電腦通知，讓多重工作能更流暢整合。

App更新與服務整合

●健康App更新：對健康 App 主頁面更新，讓用戶每日活動狀況更加清楚，還會增加「聽覺健康」的功能，讓用戶監控環境噪音及耳機聲音，預計還會為女性打造新的月經週期追蹤功能，也是目前許多第三方 App 已有的功能。

●提醒事項App更新：預計在內建在提醒事項 App操作介面上可能會將主頁劃分四個清單選項，包含今日代辦、所有代辦、排程事件、標記事件，在四種清單中提供不同顏色選項協助分辨並更快新增事件。

●時間管理升級：先前蘋果以資安隱私問題移除 App Store 中的第三方時間管理 App，而現在也可能會在自家的時間管理服務「Screen Time」增加更多功能，像是讓父母可以控制兒童使用手機的時間，在時間限制以外只能與家人聯繫。

●睡眠模式整合：過去，與睡覺相關功能包含 Apple Watch 與健康 App 的睡眠分析，與時鐘App裡的就寢時間，現在可能將兩者整合，只要在控制中心就能於睡前一鍵設定鬧鐘、開啟勿擾，讓鎖定螢幕變暗，讓用戶可透過整合的睡眠功能管理作息。

●尋找功能整合：據傳這項代號「Green Torch」的專案可能將「尋找我的iPhone」與「尋找朋友」整併成「Find Network」，即便沒有Wi-Fi還是能追蹤裝置，另外，還有可能推出 款新的Beacon硬體設備，能掛在非蘋果產品的物品上，防止物品遺失。

●地圖 app更新：目前在地圖app上有建議地點與過去造訪地點的導航，新版地圖App能群組管理常用地點，並能添加地點照片。

●家庭app：隨著智慧家庭成為趨勢， 蘋果在自家Home app中也會加入更多功能，像是可加入監控攝影機並可查看歷史影像紀錄。

●新版HomePod功能將可支援不同人聲，加入新的多人使用模式。

●郵件App：內建郵件app將會優化文件管理，並能阻擋特定email寄送的信件

●iMessage更像聊天服務：將可顯示個人頭像與暱稱，並可以設定可見的用戶，也會讓Animoji或Memoji發送更直覺。

●Book app更新：將會加入閱讀獎勵機制透過成就解鎖方式激勵用戶閱讀。

分享介面優化：在照片、網站連結分享的介面會根據與朋友互動的頻率推薦分享對象。

●Safari下載管理：在自家瀏覽器Safari加入下載管理功能，讓用戶更方便確認下載內容，也可能會與iOS檔案 App整合。

●iPad多工處理介面：隨著iPad硬體規格升級，越來越多專業人士會使用iPad處理工作，或是當成手機以外的娛樂設備，多工處理也可能從支援兩個App分割畫面，新增到多個app，讓用戶可以一次執行多項任務。

當然，以上更新可能有部分是在後續才會發表，本篇在WWDC前為各位進行初步整理，2019 WWDC將於當地時間 6/3早上10點，台灣時間6/4凌晨1點於美國加州聖荷西舉行，屆時我們也會為各位帶來即時報導！

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》