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macOS 10.14.5爆漏洞！略過防禦認證機制執行未辨識的App

2019-05-27 22:50三嘻行動哇 Yipee!

圖片及資料來源：9to5mac
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Apple在2019年5月中旬釋出 macOS 10.14.5 系統更新，但沒想到這新系統竟然爆出有安全漏洞。駭客可以直接略過 macOS 系統第一道安全防禦 Gatekeeper，系統忽略辨別 App 是否來自 App Store 或 Apple 認證的開發者，就能獲得系統 Shell 權限執行未辨識的 App。

圖片及資料來源：9to5mac
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這次出現漏洞的 Gatekeeper 其實是 Mac 系統使用者常會遇到的防禦功能。

正常來說，macOS 系統允許使用者直接安裝 Mac APP Store 或被認證的開發人員製作的軟體，但某些好用的第三方 macOS App 卻必須直接從網路上下載，而這時 Mac 系統的 Gatekeeper 功能就會啟動防禦，螢幕會跳出「無法打開 XXX，因為它來自未識別的開發人員」的警告視窗；但…這次 macOS 10.14.5 的漏洞會導致 Gatekeeper 防禦功能失效。

圖片及資料來源：9to5mac
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這次漏洞對於普通單機使用者而言影響不大，但對於時常需要 SSH 遠端連線的使用者來說，就會有危險了。

尤其是駭客製作的 zip 壓縮檔案裡面藏著特定的資料夾「/net/evil.com/Documents」，使用者下載解壓縮就會略過 Gatekeeper 防禦功能，而且可以在沒有任何警告下執行不受信任的 App。

圖片及資料來源：9to5mac

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

駭客macOSAppleAPP

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