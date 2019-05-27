macOS 10.14.5爆漏洞！略過防禦認證機制執行未辨識的App

圖片及資料來源：9to5mac 分享 facebook

Apple在2019年5月中旬釋出 macOS 10.14.5 系統更新，但沒想到這新系統竟然爆出有安全漏洞。駭客可以直接略過 macOS 系統第一道安全防禦 Gatekeeper，系統忽略辨別 App 是否來自 App Store 或 Apple 認證的開發者，就能獲得系統 Shell 權限執行未辨識的 App。

圖片及資料來源：9to5mac 分享 facebook

這次出現漏洞的 Gatekeeper 其實是 Mac 系統使用者常會遇到的防禦功能。

正常來說，macOS 系統允許使用者直接安裝 Mac APP Store 或被認證的開發人員製作的軟體，但某些好用的第三方 macOS App 卻必須直接從網路上下載，而這時 Mac 系統的 Gatekeeper 功能就會啟動防禦，螢幕會跳出「無法打開 XXX，因為它來自未識別的開發人員」的警告視窗；但…這次 macOS 10.14.5 的漏洞會導致 Gatekeeper 防禦功能失效。

圖片及資料來源：9to5mac 分享 facebook

這次漏洞對於普通單機使用者而言影響不大，但對於時常需要 SSH 遠端連線的使用者來說，就會有危險了。

尤其是駭客製作的 zip 壓縮檔案裡面藏著特定的資料夾「/net/evil.com/Documents」，使用者下載解壓縮就會略過 Gatekeeper 防禦功能，而且可以在沒有任何警告下執行不受信任的 App。

圖片及資料來源：9to5mac

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》