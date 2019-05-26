Whatsapp確認2020年加入廣告 現有用戶會如何？
Whatsapp數年前被Facebook收購之後，一直保持著零廣告的模式運營，然而要維護這個全世界最多人的通訊軟件的確需要金錢成本支持，而最近Facebook方面終於落實會在Whatsapp中投放廣告內容，確立其新的盈利模式。
早於上年尾，Whatsapp的副總裁Chris Daniels已表明廣告內容將是他們首要的盈利來源，而在較早前的Facebook Marketing Summit當中，我們就確認了Whatsapp內的廣告將會如Instagram一樣，主要作全屏幕顯示。
日前又有新消息指，Whatsapp最快將會在 2020 年加入廣告，只不過此全頁廣告暫定只會出現在Whatsapp的「Status狀態」頁面，並不會出現在用戶最常用的聯絡人或訊息頁面當中，對於有「廣告潔癖」的用家而言，或者算是好消息吧？
除了顯示廣告之外，在來年Whatsapp將會大力發展Whatsapp Business方面的功能，加入產品推銷、展示頁面，並讓商戶可以發送不同格式的宣傳文案，可以實現類似Facebook Marketplace的功能，相信發展得當，將會成為Facebook及Whatsapp的另一財源。
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文章授權轉載自《香港01》
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