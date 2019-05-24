Windows 10更新上線 聚焦4大特點

2019-05-24 19:24 中央社 台北24日電



微軟宣布，最新版Windows 10更新（2019年5月版）即日起推送，聚焦智慧資安、簡化更新、彈性管理及提高生產力4大特點。微軟也呼籲，Windows 7將終止支援，盼用戶升級、持續接收安全更新。

在智慧資安的部分，微軟指出，資安是現代多數企業和IT部門的最大隱憂，網路威脅與日俱增，各個企業組織仰賴智慧資安捍衛與保護系統作業環境。Windows10系統具備內建資安功能，並運用雲端協調來抵禦電子郵件、資料及裝置的資安威脅，以及使用MicrosoftIntelligent Security Graph提供高度資安防護。此次更新包括Windows Defender進階威脅防護 (ATP)、威脅防護、身分保護、資安管理等。

針對簡化更新，微軟指出，Windows 10更新透過遞送優化 (Delivery Optimization)、預留儲存、改善撤回更新機制、暫停更新、智慧活躍時段等功能，可讓客戶簡化更新布署及管理。

微軟表示，因應個人及企業組織都期望擁有安全高效的體驗，讓現代IT管理方式顯得至關重要，Windows10更新以Windows Autopilot提供商用裝置、行動裝置簡易管理、及Intune Security Baselines (預覽) 等功能，讓企業進行更彈性的管理。

提高生產力上，微軟說明，在本次更新中，提供多項提高生產力的新增功能，包括點選搜尋欄時，會顯示最熱門應用程式與近期檔案；最新無障礙功能包括改善Narrator，增加語音與閱讀控制，並優化多項無障礙設計；以及Windows虛擬桌面等。

此外，微軟說明，在2020年1月14日Windows 7終止支援後，仍在使用Windows 7的裝置將不再收到由微軟提供的技術支援、軟體更新及安全性更新；這也意味著裝置將面臨病毒入侵、網路攻擊、資料外洩等資安威脅。微軟呼籲企業與個人用戶儘快完成Windows 10的升級與部署。