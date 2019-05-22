親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
谷歌華為合作止
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

屏東高樹今晚傳火警 2小兄弟無生命跡象

票投國民黨，全部改回來？「賴士葆們」的逆襲

「史上最毒」電腦裝載6大超強病毒 網路喊價近2千萬

2019-05-22 22:00聯合新聞網 綜合報導

有一台「世上最毒」的筆記型電腦正在網路上被競標，甚至價錢已喊出61萬美金的高價。...
有一台「世上最毒」的筆記型電腦正在網路上被競標，甚至價錢已喊出61萬美金的高價。圖擷自／Twitch
分享
從2000年以來有各種各樣的惡意病毒、特洛伊木馬程式在網路上流傳，更新速度之快，甚至連防毒軟體都跟不上。如今有一台「世上最毒」的筆記型電腦，裝載了6種21世紀以來最可怕的病毒，正在網路上被競標，甚至價錢已喊出61萬美金（約1910萬台幣）的高價。

由於這台電腦的病毒性能太強大，不只是被隔離在特殊的空間運作，還被切斷網路連線防止病毒擴散，僅能在網路直播中看到該台電腦的運作畫面。原本在美國販賣病毒屬於違法行為，但藝術家Guo O Dong認為，他想藉由這台電腦觀察世人如何看待這影響全球經濟甚大的幾款病毒。因此Guo O Dong與網路安全公司 Deep Instinct 合作，打造出這台競標的筆電，在三星NC10-14GB 10.2吋的藍色筆電上，搭配windows XP系統裝載了6種21世紀後的強大病毒，專家預估這些病毒曾造成全球約95億美金(約3千億台幣)的經濟損失。

目前這項名為「The Persistence of Chaos，2019」的藝術計劃，依然在Twitch上直播，並開放給所有人競標，但網頁中的警語清楚說明，該台電腦的得標者必須同意該台電腦只能被作為藝術品展世，或是作為學術性使用。

1. WannaCry

：2017年5月時出現，這款勒索軟體在全球發動攻擊，只要電腦中標就無法作任何挽救，必須支付「贖金」比特幣，電腦的檔案才能被解密，否則就只能放棄所有檔案重灌。

2. BlackEnergy

：自2007年以來一直在流傳網路上，主要利用機器人來寄送垃圾電子郵件，進行大量的DDoS攻擊，在後期演變出不同的變種病毒，通常會躲藏在應用程式的數據文件中，如 PowerPoint 或 Excel，甚至在2015年12月造成烏克蘭大規模停電。

3. ILOVEYOU

：首次出現在2000年5月，是一種電腦蠕蟲病毒，通過聯繫人列表，向每個人都發送一封主旨為「ILOVEYOU」的電子郵件，並在附件中夾帶「LOVE-LETTER-FOR-YOU.txt.vbs」的檔案。只要有用戶打開附件，隨即將重複再傳給該名用戶的所有連絡人，雖然病毒本身並沒有太大的殺傷力，只會感染電腦內的影音文件檔，但因為散播快速，短時間內上千萬的郵件癱瘓伺服器，在一周內就造成全球55億美金(約1650億台幣)的損失。

4. Mydoom

：從2004年1月時開始，是有史以來傳播速度最快的電子郵件蠕蟲，甚至比ILOVEYOU透過獨特的判斷系統在USB之間進行感染還要快。它主要通過受感染的電腦發送垃圾郵件，同樣觸發許多伺服器癱瘓。

5. Sobig

：一種蠕蟲和木馬的結合體，最初於2003年8月通過電子郵件中出現，除了如同蠕蟲病毒攻擊伺服器外，還有可能會損壞使用者個人的電腦硬體與軟體。但它於2003年9月10日自行停止運作，直到2018年它仍然是世界第二快傳播的蠕蟲病毒，肇事者也還未被抓獲。

6. DarkTequila

：自2013年以來一直存在至今，主要影響範圍在拉丁美洲的，它可以從電腦中竊取銀行金融憑證、公司數據和個人資料，並透過獨特的判斷系統在 USB 之間交互感染，因此它只能活動在真正的電腦上，而不是隔離的分析環境中。

比特幣Twitch

相關新聞

是不是花太多錢了？這款APP會提醒你

2019-05-21 20:43

KKBOX集團深耕日本 推虛實整合音樂串流服務

2019-05-20 13:19

快學會這幾個Gmail密技！迅速整頓容量爆炸的信箱

2019-05-20 12:55

微軟沒輒了！這次更新包括Windows XP等舊版系統

2019-05-19 19:37

LINE限時動態登場！贈送貼圖功能終於回歸iOS了

2019-05-18 15:10

Google似乎終止可讓Chromebook安裝Windows 10的Campfire發展項目

2019-05-18 13:28

Google在即時語音轉錄文字app加入過濾額外聲音干擾功能

2019-05-18 13:22

iOS 12.3更新 部份機型出現耗電、速度變慢

2019-05-16 19:55

影／促時間銀行成效 台大團隊導入AI啟動新互助時代

2019-05-14 19:30

強化社區互助 科技部推時間銀行APP

2019-05-14 15:36

iOS 12.3正式上線！AirPlay 2與全新Apple TV App更重影音體驗

2019-05-14 15:12

Android Q將以哪種甜點命名 至今仍是Google內部大難題

2019-05-14 09:06

蘋果工程師透露：iOS 13不支援iPhone 6等舊款設備

2019-05-13 17:28

Mozilla計畫在Firefox加入更安全的超級隱密瀏覽模式

2019-05-13 09:16

線上PDF轉檔集合 Word、Excel、文字和圖片等格式互轉

2019-05-12 19:51

預計在新版macOS 10.15以獨立形式使用的Apple Music 將保留音樂管理、同步功能

2019-05-12 13:13

Nike App推出AR測量鞋碼功能 讓你不買錯鞋

2019-05-11 16:01

LINE慶祝母親節 輸入關鍵字熊大獻上康乃馨

2019-05-09 19:59

Word排版功能 必學「尺規工具」原來這麼用！

2019-05-09 15:22

macOS 10.15預計加入更多iOS平台app 同時也會整合Screen Time、Siri捷徑

2019-05-09 09:37

代號Yukon的iOS 13將會帶來更多「借鏡」第三方app功能 5G連網功能要等明年

2019-05-09 09:30

蔡依林曾代言 BeeTalk台灣宣布520結束營運

2019-05-08 18:43

蘋果推10年來首款手遊「巴菲特送報」 答謝股神投資

2019-05-07 18:46

微軟藉由Fluid Framework形式 加快線上文件處理效率

2019-05-07 08:01

新版Microsoft Edge瀏覽器加入IE相容模式

2019-05-07 07:50

新版LINE官方帳號提高行銷成本？ adGeek用AI讓品牌更精準

2019-05-07 07:39

擔心電池續航力 快速查出哪些app正在「吸乾」iPhone電力

2019-05-06 15:04

LINE推出「白爛貓隨你填貼圖」 想要什麼文字自己填！

2019-05-05 19:21

App Store 5月瘋武俠 4款熱門武俠遊戲大禮包限時優惠

2019-05-05 18:40

降低銳角視覺 微軟可能在Windows 10更新加入圓角介面設計

2019-05-05 16:13

好康逗相報！ 超實用Line貼圖免費下載

2019-05-03 17:04

不想洩漏自己行蹤 兩步驟教你關掉Google「你的時間軸」

2019-05-03 12:48

蘋果回應紐時報導有誤 指稱打壓相近功能app情況不存在

2019-04-30 09:08

Mozilla將以「Fenix」取代現有Firefox for Android行動版瀏覽器

2019-04-29 09:16

增加自家使用率？蘋果開始打壓與Screen Time功能相近的app

2019-04-29 09:15

狂誤觸曲面螢幕好惱人？快下載三星App解決困擾

2019-04-28 21:34

新限制！電腦沒拔除隨身碟、記憶卡 將無法更新Windows 10

2019-04-28 16:47

美國政府設計免費英文字型 開放原始碼可自由下載

2019-04-25 20:23

又能抖了 抖音在印度解禁

2019-04-25 13:51
看更多

熱門文章

華為生存戰關鍵…台積電「站在歷史十字路口」

2019-05-22 00:09

台灣五大電信業者口徑一致 華為存貨賣完就不賣

2019-05-22 20:02

彭博：美圍剿華為 是可怕的失算

2019-05-22 01:00

安謀與華為掰了 所有支援與合約全面喊卡

2019-05-22 19:30

全台3地最常打雷 防雷擊手機別放這裡

2019-05-22 16:18

中華電不賣華為新機了 台灣大也跟進！

2019-05-22 19:25

華為透露自有作業系統最快今年秋季推出 完全相容Android平台app

2019-05-22 08:50

跟進封殺？ 微軟商城下架華為筆電引發疑慮

2019-05-22 13:12

新加坡星圓通訊進軍台灣電信市場 推免費4G吃到飽活動

2019-05-22 09:36

任正非受訪：禁令延後沒意義 別用民粹看華為 家人用蘋果手機

2019-05-21 23:29

iPad mini有感升級！3C達人看好4亮點勝iPad Air

2019-05-22 17:00

犀牛盾首次針對Apple Watch打造保護殼 同樣強調無毒、抗摔

2019-05-22 08:29

華為風暴！美延後禁令90天 任正非：寬限沒多大意義

2019-05-22 00:04

任正非：華為永遠需要美國晶片！即使我們可以自製

2019-05-22 18:24

華為任正非：不需要美國的寬限期

2019-05-22 00:59

「史上最毒」電腦裝載6大超強病毒 網路喊價近2千萬

2019-05-22 22:00

電信業硬起來！中華電信、台灣大宣布停售華為新機

2019-05-22 19:43

華為第1槍…美中各掐命脈 築起數位高牆

2019-05-22 00:28

4G又有免費好康 新加坡電信商打什麼算盤

2019-05-22 09:55

美下令封殺 日行動通訊商延後發售華為新手機

2019-05-22 19:26

Google禁授權影響大 英電信龍頭5G服務不支援華為手機

2019-05-22 19:48

任正非：華為5G 別人兩三年肯定追不上…

2019-05-22 00:17

新款15.6吋MacBook Pro換上第9代Core i9處理器、改善蝶式鍵盤問題

2019-05-22 11:15

大陸愛國情緒高漲 陸果粉改用華為挺國貨

2019-05-22 14:23

華為稱：自有作業系統最快秋季推出 性能將更好

2019-05-22 21:48

4G殺到499、299之後 還有新業者敢來？

2019-05-22 10:40

方保僑：華為操作系統難追Android 程式難取代

2019-05-22 21:48

Sony展示下一款電玩主機執行效能 強調PS4仍會持續在市場推行

2019-05-22 08:28

美點名警告：陸製無人機恐竊密

2019-05-22 00:42

Google Glass 企業版2代揭曉 要價999美元

2019-05-22 08:59

繼華為之後 美國政府接續指控DJI空拍機竊取資訊

2019-05-22 08:49

英飛凌否認將暫停與華為合作 將持續維持供應關係

2019-05-22 08:55

Sony成立PlayStation Productions工作室 投入遊戲改編電影、電視劇創作

2019-05-22 09:00

美國司法部不願批准 T-Mobile、Sprint合併可能會再延期

2019-05-22 08:56

首款8核心MacBook Pro 速度快瞄準專業用戶

2019-05-22 10:58

宏達電參與年度封街盛典 VIVE一體機將在台灣首亮相

2019-05-22 18:05

傳統與數位斜槓表現 台灣微軟攜手故宮精品打造Surface Pro 6聯名款

2019-05-22 15:13

微軟攜手故宮精品 Surface Pro 6大全配化身「新文房四寶」

2019-05-22 22:03

蘋果延長蝶式鍵盤保固時間 2015年MacBook仍可受理維修

2019-05-22 11:14

訪談／加入高品質音訊 Netflix：為了可讓影片「詮釋」更多故事細節

2019-05-22 15:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top