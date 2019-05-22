「史上最毒」電腦裝載6大超強病毒 網路喊價近2千萬

2019-05-22 22:00 聯合新聞網 綜合報導



有一台「世上最毒」的筆記型電腦正在網路上被競標，甚至價錢已喊出61萬美金的高價。圖擷自／Twitch 分享 facebook 從2000年以來有各種各樣的惡意病毒、特洛伊木馬程式在網路上流傳，更新速度之快，甚至連防毒軟體都跟不上。如今有一台「世上最毒」的筆記型電腦，裝載了6種21世紀以來最可怕的病毒，正在網路上被競標，甚至價錢已喊出61萬美金（約1910萬台幣）的高價。

由於這台電腦的病毒性能太強大，不只是被隔離在特殊的空間運作，還被切斷網路連線防止病毒擴散，僅能在網路直播中看到該台電腦的運作畫面。原本在美國販賣病毒屬於違法行為，但藝術家Guo O Dong認為，他想藉由這台電腦觀察世人如何看待這影響全球經濟甚大的幾款病毒。因此Guo O Dong與網路安全公司 Deep Instinct 合作，打造出這台競標的筆電，在三星NC10-14GB 10.2吋的藍色筆電上，搭配windows XP系統裝載了6種21世紀後的強大病毒，專家預估這些病毒曾造成全球約95億美金(約3千億台幣)的經濟損失。

目前這項名為「The Persistence of Chaos，2019」的藝術計劃，依然在Twitch上直播，並開放給所有人競標，但網頁中的警語清楚說明，該台電腦的得標者必須同意該台電腦只能被作為藝術品展世，或是作為學術性使用。

1. WannaCry

2. BlackEnergy

：自2007年以來一直在流傳網路上，主要利用機器人來寄送垃圾電子郵件，進行大量的DDoS攻擊，在後期演變出不同的變種病毒，通常會躲藏在應用程式的數據文件中，如 PowerPoint 或 Excel，甚至在2015年12月造成烏克蘭大規模停電。

3. ILOVEYOU

：首次出現在2000年5月，是一種電腦蠕蟲病毒，通過聯繫人列表，向每個人都發送一封主旨為「ILOVEYOU」的電子郵件，並在附件中夾帶「LOVE-LETTER-FOR-YOU.txt.vbs」的檔案。只要有用戶打開附件，隨即將重複再傳給該名用戶的所有連絡人，雖然病毒本身並沒有太大的殺傷力，只會感染電腦內的影音文件檔，但因為散播快速，短時間內上千萬的郵件癱瘓伺服器，在一周內就造成全球55億美金(約1650億台幣)的損失。

4. Mydoom

：從2004年1月時開始，是有史以來傳播速度最快的電子郵件蠕蟲，甚至比ILOVEYOU透過獨特的判斷系統在USB之間進行感染還要快。它主要通過受感染的電腦發送垃圾郵件，同樣觸發許多伺服器癱瘓。

5. Sobig

：一種蠕蟲和木馬的結合體，最初於2003年8月通過電子郵件中出現，除了如同蠕蟲病毒攻擊伺服器外，還有可能會損壞使用者個人的電腦硬體與軟體。但它於2003年9月10日自行停止運作，直到2018年它仍然是世界第二快傳播的蠕蟲病毒，肇事者也還未被抓獲。

6. DarkTequila

：自2013年以來一直存在至今，主要影響範圍在拉丁美洲的，它可以從電腦中竊取銀行金融憑證、公司數據和個人資料，並透過獨特的判斷系統在 USB 之間交互感染，因此它只能活動在真正的電腦上，而不是隔離的分析環境中。