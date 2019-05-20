KKBOX集團深耕日本 推虛實整合音樂串流服務

2019-05-20 13:19 中央社 台北20日電



KKBOX集團宣布與負責營運日本影音零售通路巨擘HMV的LawsonEntertainment, Inc.結盟，推出日本業界首創O2O音樂串流服務HMVmusic，以結合實體店面與線上服務的方式深耕日本串流音樂市場。

KKBOX集團發布新聞稿表示，HMVmusic powerd byKKBOX（簡稱HMVmusic）的技術與平台架構層面，主要由KKBOX集團旗下影音串流服務技術公司KKStream操刀，從設計、規劃到開發，協同KKBOX平台資源團隊，與HMV三方經過近半年時間討論研發，將商業邏輯融入系統後台，在歌單建置與大數據推薦機制方面更結合HMV的音樂見解進行優化。

KKStream總裁蔡怡仁說，KKStream自2012年進入日本音樂串流市場，至今已經邁入第7年，藉由領先技術能力與穩定服務品質，為多家公司營運音樂串流服務，服務超過百萬位訂閱用戶。這次與LawsonEntertainment, Inc.合作，不僅是對KKStream的一大肯定，更可以結合集團台日資源，在日本推出第一個O2O（虛實整合）音樂串流服務HMVmusic。

HMV已在日本深耕近30年，在當地擁有超過50家實體唱片店面，以獨特的店面擺設與推薦方式獲得日本樂迷的喜愛。新推出的串流音樂平台HMVmusic也結合實體店面優勢，由HMV資深音樂曲風專家結合音樂知識與實體銷售經驗，建構出多達40種音樂類別、共超過5000張精選歌單，讓推薦的音樂內容與在地文化緊密結合。

HMVmusic也整合Lawson Entertainment, Inc.服務，擁有HMVmusic會員就能享有演唱會中籤率提高、贈送線上商城點數，以及旅遊團費折扣等眾多娛樂服務的優惠。

KKBOX總裁李明哲表示，KKBOX非常榮幸可以和Lawson Entertainment, Inc.策略結盟，除了技術上的支援外，KKBOX已經深耕亞洲邁入第15年，經營台灣、香港、日本、新加坡、馬來西亞等五大市場，雙方都期待可以把好的藝人、音樂跟內容推廣讓更多人認識，這也是雙方共同的理念。