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微軟沒輒了！這次更新包括Windows XP等舊系統

鋒面20日到 全台防大雨豪雨

微軟沒輒了！這次更新包括Windows XP等舊版系統

2019-05-19 19:37電獺少女

微軟安全更新包括Windows XP等舊版系統。 歐新社資料照
微軟安全更新包括Windows XP等舊版系統。 歐新社資料照
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微軟：你們不更新Windows齁～好吧 我來補...

惡意程式WannaCry曾在去年於全球大規模的爆發，當時若是正常更新的Win 10用戶，電腦軟體剛好有修補對應的安全補丁程式，但其他沒更新的Win 10系統或是舊版本Windows就躲不過攻擊了；雖然微軟用盡各種方法宣導要使用者們升級到Win 10，才可以一直保有安全性的更新，但不管是來軟的或來硬的，大家都有許多藉口不用升級！看來微軟也沒輒了，為了防止下一波WannaCry病毒爆發，微軟這次的安全更新包含 Windows 7、Windows Server 2008 R2、2003和XP等舊OS版本

微軟這次的安全更新內容是針對「遠端桌面連線」的修補，官方表示他們為的是要預防惡意軟體跳過「使用者輸入」這道程序，直接把病毒擴散到其他電腦，怕駭客會利用這個漏洞來引發下一波大規模的病毒肆虐

這次算是微軟久違的對於已經列入淘汰清單的版本做安全更新，不過大家還是不要心存僥倖，跟進使用新版本的Windows並即時更新，才能確保你的電腦有最佳的保護唷～

（新聞來源：Engadget

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

Windows微軟惡意軟體WannaCry駭客

電獺少女

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