Google似乎終止可讓Chromebook安裝Windows 10的Campfire發展項目

去年傳出將以名為Campfire，讓Chromebook可安裝Windows 10的發展項目，可能因為開銷過高，加上實際需求可能不大等因素，使得Google選擇終止此發展項目。

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依照Reddit論壇網站分享內容，顯示Google已經在新版Chromium架構中取消「AltOS」相關程式編碼，似乎已經取消先前傳出名為Campfire發展項目。

在去年的消息中，開發者在Pixelbook所搭載Chrome OS內發現「AltOS」字樣，顯示Google似乎計畫讓Pixelbook可以額外使用其他作業系統，加上後續傳出Pixelbook可能獲得微軟Windows 10適用裝置認證，因此不少看法認為Google可能計畫透過Campfire發展項目，讓Chromebook可額外安裝Linux作業系統，甚至可安裝Windows 10運作使用。

不過，後續或許基於實際使用需求，以及要能安裝Windows 10勢必需要花費更多人力改善相容、運作效率問題，加上要能順利執行運作Windows 10作業系統，Chromebook也必須符合一定程度以上的硬體配置，以Google期望能讓作業系統普及應用的角度來看，Campfire發展項目顯然會面臨實際使用比例不高情況。

因此Google有可能在評估之下，考慮取消提供Campfire應用功能，維持讓Chrome OS可使用Gooogle Play服務設計，暫時不會開放多重作業系統使用體驗。

Google實際上並未正式對外宣布或證實Campfire發展項目，但以Google過去發展各種項目來看，即便功能本身充滿吸引力，仍有可能因為成本、實際效益等考量取消。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》