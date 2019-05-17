LINE限時動態登場 24小時後自動消失

2019-05-17 21:15 中央社 台北17日電



通訊軟體LINE釋出iOS 9.7.0及Android 9.7.5更新，皆新增「限時動態」功能，分享的內容將於24小時後自動消失。LINE iOS9.7.0還可以在手機的貼圖小舖直接贈送貼圖或表情貼給朋友。

LINE在官方部落格說明，用戶把LINE更新到最新版本後，在「貼文串」頁面左上方就會看到投稿限時動態的小圈圈，點選這個圈圈就可以開始投稿。

LINE限時動態的形式有3種，可以選擇影片、照片或單純文字。點選「照片」就會直接拍照，拍照後還可以運用右上角的選項，加上彩繪與文字來點綴照片。完成之後點選右下角的箭頭，就會公開這則「限時動態」到貼文串頁面。

公開「限時動態」後，不只會出現在「貼文串」頁面上方，也同時會在用戶的個人主頁中顯示。

此外，更新到LINE iOS 9.7.0以上的iPhone用戶，可以在「貼圖」跟「表情貼」中看到「贈送禮物」的按鍵。

LINE表示，過去因為LINE必須配合平台政策的關係，iPhone的LINE用戶如果想要送朋友貼圖，都必須到LINE的官方線上商店（LINE STORE）中購買與贈送。現在因為平台政策調整的關係，iPhone的用戶終於可以直接在手機中的貼圖小舖買貼圖送朋友了，但是「主題」的贈送目前還沒開放。

除了上述新功能之外，這次在iOS與Android兩個平台的更新中，LINE都進行了介面優化，移除顯示「最近更新個人檔案的人」。

根據LINE的說明，雖然手機螢幕現在越來越寬廣，但介面上比較少被用戶點擊的區塊，或是用戶覺得「放在那邊不太方便」的區塊，就是介面優化的目標。通常會試著移除或換位置，好讓用戶可以保有清爽好用的介面。

在LINE「好友」頁面中，原本有個項目是「最近更新個人檔案的人」，由於用戶點開這個項目查看的比例偏低，因此LINE在新版本中將這個小區塊移除。