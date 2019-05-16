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不平和的天安門：生而為人的選擇

iOS 12.3更新 部份機型出現耗電、速度變慢

2019-05-16 19:55台灣醒報 記者施養正╱台北報導

蘋果公司近日釋出新版iOS 12.3手機系統，支援交通卡及Apple TV相關功...
蘋果公司近日釋出新版iOS 12.3手機系統，支援交通卡及Apple TV相關功能。圖擷自AppleInsider
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全球果粉注意！蘋果公司日前再釋出新版的iOS 12.3手機作業系統，用戶更新後可將生活常用的交通票證加入手機，且iOS 12.3更加入Apple TV App，讓用戶能透過手機租借或訂閱超過10萬部4K畫質的電影。但外媒報導，部份機型（5S、6S）更新後可能較為耗電，用戶更新前需多考慮。

新增交通支付功能

據《香港01》報導，新增的「特快交通卡」功能，讓 iPhone 可以毋須解鎖，直接用已登記的交通卡或信用卡為公共交通工具付款。並可支援像日本的西瓜卡（Suica）、上海及北京的交通一卡通等，台灣的交通工具則尚未開通。此外，包括加拿大溫哥華 TransLink及新加坡所有公共交通工具均支援以 Mastercard信用卡綁定 Apple Pay 作「交通卡」使用。

而iOS12.3另外的驚奇，是將Apple TV的專屬APP帶進手機（台灣已開通），且Apple TV訂閱的頻道最多可以跟六位家庭成員分享，毋須另行新增帳戶或密碼。用戶也能在 Apple TV App上租借或購買全新發布的電影，當中包括超過 10 萬部電影和大量的4K HDR的超高畫質內容。

樣本不足可再觀望

美國《富比世》則指出，自更新系統釋出以來，尚未出現大量「災情」，唯少數用戶可能因機型較舊出現速度變慢的問題，且《富比世》估計，大約10億個用戶才有一個出現問題，因此「果粉」們近來都爭相更新，但由於系統才剛釋出樣本尚少，《富比世》仍建議尚未更新的用戶可再觀望一周。

《富比世》也提醒，若用戶近期發現蘋果又再推出iOS 12.3.1或iOS 12.4等更新版的系統，代表蘋果公司發現iOS 12.3出現紕漏，或者只可能提升「極少數」的系統運算速度。

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