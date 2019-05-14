IOS 12.3正式上線！AirPlay 2 與全新 Apple TV App更重影音體驗

分享 facebook 台灣時間5月14日，蘋果正式推出iOS 12.3系統更新！這次的更新前後經歷了6個Beta 版本不斷的修正之後，終於在14日凌晨推出 iOS 12.3 正式版；這次更新修正部分問題以外還著重在影音娛樂上的更新，其更新重點包括為iOS裝置加入AirPlay 2以及全新 Apple TV App，另外修正多個bug以及解決使用Wi-Fi通話會導致中斷、iPhone歌曲無法汽車螢幕上顯示問題。

AirPlay 2

2010年推出的AirPlay在2017年升級到AirPlay 2以後，讓使用者在同一個網路下可以控制更多音響或者電視，而這次著重更新的重點如下：

AirPlay 2現在支援從iPhone 和 iPad中，直接將影片、照片、音樂和其他內容，分享到已啟用AirPlay 2功能的智慧電視

單點播放可以根據時間和位置，自動在您上次使用的螢幕播放您選擇的電視節目或電影

「Siri 建議」中有可觀看電影和電視節目選項，現在還包括了AirPlay

智慧型建議全在本機裝置上執行，以確保您的個人資訊保持私密

IOS 12.3 正式版本推出 – 更加著重影音娛樂體驗 分享 facebook

Apple TV

經過全新設計的Apple TV App重點介紹了專家精選的選集和個人化推薦(上圖為全新推出的App)

不需要新增App、帳號或密碼，訂閱的Apple TV頻道可以讓最多六位家庭成員共享

最新發行的電影可以在Apple TV App中購買或租借，其中包含了超過100,000 部電影的完整目錄和最多的4K HDR電影

Apple TV App現在可以智慧地建議您在附近可能性最高的Apple TV或已啟用AirPlay 2的電視上播放

IOS 12.3 正式版本推出 – 更加著重影音娛樂體驗 分享 facebook

錯誤修正與改進

Apple Music的「為您推薦」標籤頁現在一天會更新數次，並根據您喜愛的類型、藝人和心情等主題建議音樂

修正了 Apple TV Remote無法在支援的接收器上暫停、控制影片，或更改音量的問題

解決了使用Wi-Fi通話撥打的電話中斷的問題

修正了連接iPhone中的歌曲資訊可能無法在汽車螢幕上顯示的問題