IOS 12.3正式上線！AirPlay 2 與全新 Apple TV App更重影音體驗
台灣時間5月14日，蘋果正式推出iOS 12.3系統更新！這次的更新前後經歷了6個Beta 版本不斷的修正之後，終於在14日凌晨推出 iOS 12.3 正式版；這次更新修正部分問題以外還著重在影音娛樂上的更新，其更新重點包括為iOS裝置加入AirPlay 2以及全新 Apple TV App，另外修正多個bug以及解決使用Wi-Fi通話會導致中斷、iPhone歌曲無法汽車螢幕上顯示問題。
AirPlay 2
2010年推出的AirPlay在2017年升級到AirPlay 2以後，讓使用者在同一個網路下可以控制更多音響或者電視，而這次著重更新的重點如下：
AirPlay 2現在支援從iPhone 和 iPad中，直接將影片、照片、音樂和其他內容，分享到已啟用AirPlay 2功能的智慧電視
單點播放可以根據時間和位置，自動在您上次使用的螢幕播放您選擇的電視節目或電影
「Siri 建議」中有可觀看電影和電視節目選項，現在還包括了AirPlay
智慧型建議全在本機裝置上執行，以確保您的個人資訊保持私密
Apple TV
經過全新設計的Apple TV App重點介紹了專家精選的選集和個人化推薦(上圖為全新推出的App)
不需要新增App、帳號或密碼，訂閱的Apple TV頻道可以讓最多六位家庭成員共享
最新發行的電影可以在Apple TV App中購買或租借，其中包含了超過100,000 部電影的完整目錄和最多的4K HDR電影
Apple TV App現在可以智慧地建議您在附近可能性最高的Apple TV或已啟用AirPlay 2的電視上播放
錯誤修正與改進
Apple Music的「為您推薦」標籤頁現在一天會更新數次，並根據您喜愛的類型、藝人和心情等主題建議音樂
修正了 Apple TV Remote無法在支援的接收器上暫停、控制影片，或更改音量的問題
解決了使用Wi-Fi通話撥打的電話中斷的問題
修正了連接iPhone中的歌曲資訊可能無法在汽車螢幕上顯示的問題
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