強化社區互助 科技部推時間銀行APP

2019-05-14 15:36 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



透過APP媒合服務社區！科技部14日宣布，為發揚「時間銀行」精神，正在研發「台灣時間互助APP」，該APP能夠分析使用者的才能資料，並媒合社區民眾及商家的需求，讓民眾能對其提供服務。APP中也提供了訓練及認證機制，讓民眾能學習當地社區需要的才能。該APP預計於3年內完成。

以服務換服務

時間銀行的概念最早由美國經濟學者埃德加·卡恩提出，概念是透過紀錄使用者服務社區的時數，將其存儲起來，以在必要時能換取其他人的服務，也就是「服務換取服務」的概念。科技部指出，台灣在1995年時也曾推動過此一制度，但施行20多年來，卻面臨銀行管理機制不完善、民眾儲存的服務時數多，但提領的服務時數少的問題。

科技部表示，APP中提供訓練及認證機制，讓民眾能學習當地社區需要的才能，如木工、食品技術等。研發團隊也與台灣文學館及桃園至善高中合作，透過實地了解志工服務的運作情況，作為研發APP的參考資料。

打造社區專屬平台

為示範APP研發完成後可能的面貌，科技部長陳良基與研發團隊現場演出模擬劇，劇中陳良基想要提供朗讀故事的服務，因此他須先對APP朗讀一段短文，待APP認證通過後，他就可以透過APP媒合，對社區的老人提供朗讀服務。

研發團隊表示，過去時間銀行存多提少的主因，在於使用者不好意思主動要求他人服務，但透過APP幫助，可跨越這層心理障礙，更可促進民眾對所處社區的了解。未來該APP計畫因應不同社區特色，打造各社區專屬媒合平台，並進一步開發跨社區媒合功能，讓民眾能提供及獲得更多服務。

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