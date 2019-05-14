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Android Q將以哪種甜點命名 至今依然是Google內部相當大的難題

2019-05-14 09:06楊又肇

Google I/O 2019進一步說明Android Q (Android 10)預計加入功能特色之後，許多人對於新版Android作業系統會採用什麼名稱更是好奇。

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每年Google對於新版Android作業系統命名幾乎都絞盡腦汁思考，而此次即將推出的Android Q，要以「Q」為首的甜點名稱又更少，因此更讓Google員工需要花費更多時間思考合適甜點名稱。

目前包含Qurabiya (杏仁餅乾)、Queijadas (奶酪蛋糕)，以及Queen of Puddings (女王布丁)都是先前曾經被人討論可能使用名稱，但Google最終是否會比照KitKat或Oreo模式，採用與品牌合作方式命名，目前都還無法確認。

正式版Android Q預計會在今年夏季釋出，屆時應該就會確定正式名稱，並且將會在後續應用在秋季準備推出的新款Pixel手機。而在此之前，包含Pixel 3、Pixel 3a，以及先前推出的Pixel 2等Google手機預期都能在第一時間獲得升級，至於OEM廠商如三星、華碩、HTC、Sony等，則估計仍要等到後續才會有更新消息。

相比過去以Project Treble將Android手機系統區分成主要三大塊，Google此次則是透過Project Mainline的作法將作業系統劃分更細，讓Google可以用更快方式修正作業系統錯誤，藉此確保Android Q系統安全，同時也無須漫長等待才能獲得更新。

但是否像Google說明可以更快讓手機獲得升級，可能還是要看後續OEM廠商與電信業者實際作法，否則讓過去提出的Project Treble作法也是認為可以理想地將Android作業系統劃分為操作介面、系統底層與核心層，但諸如華為、三星等OEM廠商都會將Android作業系統重新翻寫，去除非必要程式碼與功能，使得手機升級時間相對還是會受到影響。

不過，在Google近年來持續改善作業系統升級模式與時間，並且進一步簡化Android作業系統結構，預期OEM廠商品牌手機獲得升級時間將會越來越快。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

AndroidGoogle手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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