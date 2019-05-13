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Mozilla計畫在Firefox加入更安全的超級隱密瀏覽模式

2019-05-13 09:16楊又肇

過去持續在Firefox瀏覽器推行包含Do-Not-Track等隱私保護功能Mozilla，接下來更計畫在新版Firefox瀏覽器增加名為超級隱密瀏覽模式 (SPB,Super Private Browsing mode)功能，讓使用者能實現更高的隱密瀏覽效果。

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雖然Firefox提供隱密瀏覽功能，讓瀏覽器能避免在網頁觀看過程記錄使用者瀏覽歷史、Cookie暫存檔，或是儲存使用者帳號及密碼，甚至配合Do-Not-Track功能阻止網頁追蹤記錄使用者瀏覽行為。不過，Do-Not-Track功能依然可能被特定網站繞過，因此使用者在瀏覽網站時仍有可能會被記錄觀看行為。

而依照Mozilla在2019年上半年的研究資助計畫中，則是提及將在瀏覽器加入名為超級隱密瀏覽模式功能，其中預計採用諸如Tor-over-QUIC、DTLS或Walking Onions等通訊協定技術，甚至必要採用這些通訊技術網路節點，藉此提高隱私瀏覽安全。

不過，Mozilla若要透過此類通訊協定技術提昇隱私瀏覽安全，意味必須先改善透過Tor-over-QUIC在內網路通訊協定、節點瀏覽內容的整體效率，否則也可能面臨網路瀏覽封包壅塞現象。

其他預計改善部分，還包含資料取用、同聲計畫 (Common Voice)、混合實境，另外也包含數位信賴與行為廣告之間如何平衡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

FirefoxMozilla瀏覽器

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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