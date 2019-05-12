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新北基宜3縣市「大雨特報」 今晚入夜後易有強降雨

線上PDF轉檔集合 Word、Excel、文字和圖片等格式互轉

2019-05-12 19:51免費資源網路社群

說到辦公室最常用的工具，PDF可能是其中一項，PDF可攜式文件格式因為有保留原始文件排版特性，亦能在行動裝置或網頁快速開啟，已經成為現今相當普遍被使用的檔案格式。PDF相關工具已經介紹過不少，例如知名的 Smallpdf可在線上進行轉檔、合併、分割、壓縮或簡單編輯，或像是PDF.io、iLovePDF這類多合一工具能處理各種PDF大小事務，當然最多人碰到的還是PDF轉檔相關問題。

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本文要推薦的「Pdf.to」是一款免費線上PDF轉檔服務，主要以PDF在不同格式間轉換為主，包括最常被用到的PDF轉Word、PDF轉Excel、PDF轉CSV、PDF轉純文字、PDF轉JPG和PNG圖片格式，也能將這些格式包括ODT（開放文件格式，OpenDocument Format）轉檔為PDF，操作上只要透過瀏覽器即可進行，無需額外下載或安裝軟體。

有使用者詢問Pdf.to開發者：這個服務和其他類似工具有何不同？開發者表示Pdf.to對於文件處理效果很好，而網址部分也非常好記，例如要把PDF轉Word只要記住pdf.to/word 就能使用。如果對於安全隱私有所顧慮，Pdf.to也會在轉檔處理後兩小時將上傳的文件從伺服器刪除。

網站名稱：Pdf.to

網站鏈結：https://pdf.to/

使用教學

STEP 1

開啟Pdf.to網站可以看到完整的格式轉換選項，這項服務主要提供PDF轉檔工具，例如轉 Word、PowerPoint、Excel、CSV 和圖片，或是從Word、Excel 等格式轉為PDF，其中還提供一個壓縮工具可以讓使用者將PDF文件檔案縮小。

STEP 2

找了最多人會用到的PDF to Word進行示範，開啟頁面後直接把要轉檔的格式拖曳進去，或是點選框框內的「Click here」瀏覽、選取要轉檔的文件。

接著就會開始上傳，這類工具都是在遠端伺服器上處理檔案，需要等待文件上傳完畢。

STEP 3

完成後點選中間的鏈結就能下載轉換後的檔案，如果覺得Pdf.to不錯也可以推薦給朋友。

前面有提到，所有上傳的文件只會保存在Pdf.to伺服器兩小時，時間一到就會刪除。

值得一試的三個理由：

1.線上PDF格式轉換，可以轉為Word、Excel等常用文件格式

2.除了將PDF轉為其他格式，也支援其他格式轉PDF

3.上傳後遠端轉檔，無需額外下載或安裝軟體

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》

PDFWordExcel瀏覽器

免費資源網路社群

免費資源網路社群成立於2006年，是一個以免費資源為主題的網站，第一版開始於學生時期，因為站長喜歡找尋網路上的免費服務，決定將這些資料收集起來，後來加入介紹及圖文使用教學，成為今日的面貌。
https://free.com.tw/
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