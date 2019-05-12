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預計在新版macOS 10.15以獨立形式使用的Apple Music 將保留音樂管理、同步功能

2019-05-12 13:13楊又肇

在稍早彭博新聞取得消息裡，透露新版macOS 10.15將會增加更多源自iOS平台上的獨立app，其中也包含獨立運作的Apple Music服務，而不再依附在iTunes app內，讓Mac系列裝置使用者能更更容易聆聽音樂。

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相關消息指出，在macOS 10.15中以獨立app形式運作的Apple Music服務，本身是以AppKit打造，並且搭配新版UIKit，讓獨立運作的Apple Music服務可在Mac裝置上提供使用。而類似製作模式，包含股票、家庭、新聞、語音備忘錄等原本僅在iOS平台提供app，目前也已經在macOS作業系統上以獨立形式使用。

在獨立使用的Apple Music服務app裡，將同時整合部分iTunes應用功能，例如音樂資料庫管理、歌單編輯，並且包含與iPhone、iPad或iPod裝置同步，另外也能存取光碟或將數位音樂內容燒錄至光碟存放。

至於新版iTunes服務，預期將會進一步聚焦數位內容銷售，其中包含數位音樂、電影、電視劇，或是有聲書等內容，此次將Apple Music服務與iTunes拆分獨立，預期也是為了避免與iTunes銷售的數位音樂內容混淆，讓使用者能透過按月訂閱方式使用Apple Music上的串流音樂內容，或是蘋果自製內容。

不過，具體劃分方式，預期還是要等蘋果在接下來的WWDC 2019期間說明。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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