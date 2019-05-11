Nike App推出AR測量鞋碼功能 讓你不買錯鞋

圖／取自Nike 分享 facebook

雖然身為潮流運動品牌，但Nike同時也十分熱衷追尋科技腳步，先前與 NBA 開發晶片智慧球衣、自動綁鞋帶跑鞋，近日，Nike再度以科技出發，透過AR技術協助消費者不再為選鞋所苦。

在 Nike Fit App 推出全新功能，讓消費者透過 AR 完成尺碼測量，更容易買到合腳的鞋子，這項功能所結合之後端技術不只是 AR，還用上電腦視覺、人工智慧與演算法來掃描雙腳。事實上在購買鞋子時，只量長度和寬度是不夠的，鞋子要舒適貼合，還得看鞋型與腳型是否適合，因此 AR 就能超越長寬度量測，幫消費者的腳型找到更合適的鞋。

手機打開 Nike Fit 選單，介面就會出現全新的 AR 測量尺碼，只要站立在牆邊將手機鏡頭瞄準雙腳，收集 13個數據點繪製兩腳腳型。就能在1分鐘內完成尺寸測量。除了尺碼之外，App還會根據不同設計的鞋款推薦該系列適合的尺寸給使用者，比如選擇Air Max 、Epic Reacts 、Free給予不同的建議。

例如，你可以在某個Air Max 鞋款得到「10.5」尺碼，告訴你80％與你有相同尺寸的人購買該尺碼。在測量完後，App 可將個人數據紀錄，未來不論是前往門市或是透過網路購買都能做為參考，對於無法試穿的電商來說相當方便。

根據Nike和相關產業的研究，大約有60%的消費者穿的鞋其實尺碼是不合適的，在App加入簡單的AR測量度技術，就能有效減少買錯或穿錯尺碼的狀況。

這次瞄準大眾消費市場的服務，似乎不再像是以前的噱頭，Nike也表示，他們對這項技術十分有信心，預計會把此服務列入App的核心功能，AR測量將不再只是行銷活動或實驗型計劃。

Nike Fit的新功能會在今年7月率於美國首先推出，歐洲市場則在年底前推出，亞洲市場的推出時間暫時未公佈。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》