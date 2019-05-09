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Word排版功能 必學「尺規工具」原來這麼用！

2019-05-09 15:22麥斯雞

在排版文字時，常常會讓人強迫症發作，文字段落總是沒辦法移動到位。常見的首段空格、凸排到底要怎麼快速完成啊？其實你只是忽略的一個重要的功能「尺標」，不要再傻傻的空白鍵猛敲了，在把鍵盤用壞前，這些方式學起來。

使用版本: office 2016

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尺規工具顯示或隱藏

工欲善其身，必先利其器。下定決心要學會怎麼設定尺規，結果發現一陣尷尬自己的word裡怎麼沒看到尺規。

步驟: [檢視] ➡️ 勾選 [尺規]

尺規架構介紹

提醒:所有的縮排設定，只會針對有選取的段落進行調整；如果沒有特別選取段落，系統自動判斷為游標所在段落。

首行縮排

步驟 :選取欲調整之段落 ➡️長按[滑鼠左鍵] ➡️拖拉上方倒三角形[首行縮排]

首行凸排

步驟 :選取欲調整之段落 ➡️長按[滑鼠左鍵] ➡️拖拉下方正三角形[首行凸排]

首行凸排
首行凸排
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右/左邊縮排

步驟 : 選取欲調整之段落 ➡️長按[滑鼠左鍵] ➡️拖拉[左/右邊縮排]

右/左邊縮排
右/左邊縮排
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文章邊界調整

步驟 : 滑鼠移至邊界 ↔ 出現 ➡️ 長按[滑鼠左鍵] ➡️拖拉 [左/右邊界]

文章邊界調整
文章邊界調整
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提醒:增加左右邊界可以提高版面的利用率，但是還是要考慮到印表機的印刷限制和裝訂時需預留的空間。

#加碼介紹:如果要發表論文或是投稿，相關單位有明確的排版規定，手動去拉尺規好像就沒有那麼準確，馬上手刀點開[段落設置] 把要求的縮排數字填進去即可。

《原文刊登於麥斯雞，聯合新聞網獲授權轉載，非經授權不得轉載。》

WordOffice

麥斯雞

想法單純的平凡上班族，透過教學以及生活隨筆與世界搭起連結；複雜的生活，希望可以在其中，找到屬於我們的日常公式。

https://medium.com/@saveyourwork
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