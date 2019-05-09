macOS 10.15預計加入更多iOS平台app 同時也會整合Screen Time、Siri捷徑

除了透露iOS 13預期加入功能，彭博新聞也從消息來源取得新版macOS 10.15更新細節，其中包含先前傳聞將以「Marzipan」計畫，讓相同app可同時對應iOS、macOS平台使用的設計，並且將會在macOS作業系統加入更多源自iOS平台的獨立app，同時針對macOS使用介面進行最佳化。

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依照先前說法，蘋果將會藉由「Marzipan」計畫讓開發者僅需透過單次編寫流程，即可針對iOS或macOS平台上的App Store遞交申請上架，相比過往必須針對不同作業系統編寫app的情況，預期將能大幅減少開發者工作流程，同時也能讓更多iOS平台app進入macOS使用，例如增加macOS上的遊戲豐富程度，同時也能拉近Mac裝置與iPad之間使用互動隔閡，讓使用者的工作效率可以因此提昇。

新版macOS 10.15尚未確認代號名稱，但預期更新重點如下：

增加更多源自iOS平台的app，其中包含Podcast，以及Find my Friends與Find my iPhone功能合併後的「GreenTorch」。

macOS 10.15將會加入獨立Apple Music app，並且針對macOS平台介面最佳化。

新版提醒事項app與書籍app，其中更新項目可能與iOS 13版本相同。

包含Screen Time、Siri捷徑等操作項目也會出現在新版macOS 10.15。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》