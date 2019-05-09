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代號Yukon的iOS 13將會帶來更多「借鏡」第三方app功能 5G連網功能要等明年

2019-05-09 09:30楊又肇

過去經常透露蘋果新產品動態的彭博新聞，這次再度從消息來源取得預計會在WWDC 2019期間揭曉的iOS 13、macOS 10.15，以及watchOS 6作業系統具體細節，其中新版iOS 13代號將是「Yukon」，更新重點包含提昇整體運作速度，並且減少漏洞錯誤問題，操作介面也將會有明顯更新，例如加入黑暗模式，而在關閉app與切換多工操作時的動畫效果也會改變，另外也預期會加入可讓iPad作為第二螢幕延伸顯示，以及更多健康應用功能，另外Screen Time功能也會加入更多控制項目。

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相關消息同時指出，蘋果預計會在2020年釋出的iOS 14 (代號Azul)才會正式加入支援5G連網選項，並且加入更多擴增實境應用功能，因此似乎間接說明蘋果今年內並不會推出支援5G連網的iPhone，而要等到2020年才會進一步與Qualcomm合作推出首款支援5G連網的iPhone。

而在代號「Yukon」的iOS 13中，預期蘋果在介面調整、漏洞修正之外，將會進一步加入更多功能選項，甚至進一步與目前在iOS平台推行的第三方app競爭，另外對不少人而言相當實用的黑暗模式，預期也會在此版本正式加入，讓iPhone、iPad均能藉由黑暗模式提供更舒適的長時間使用感受，同時在採用OLED螢幕設計的新款iPhone、iPad預期也能達成相對節電效果。

由於蘋果過去有不少版本更新功能會借鏡第三方app，甚至直接把第三方app設計「吸收」，因此在先前在iOS 12內的Screen Time功能推出後，不少同性質的第三方app由蘋果以違反使用規範為由自App Store下架，而蘋果後續說明主因在於這些app涉及影響消費者隱私，但不少看法認為蘋果希望讓本身app服務可以更為突出，並且讓更多人使用，因此才會設法阻止第三方app發展。

此次在iOS 13版本中預期會加入功能：

  • 全新操作介面，app關閉或在多工操作切換介面會有全新動畫效果，主畫面最左側拉出的小工具 (Widgets)介面也會重新做調整。

  • 全新黑暗模式，讓使用者能像macOS Mojave一樣調整顯示暗色介面，藉此讓眼睛可在長時間使用獲得紓緩。

  • 全新鍵盤輸入介面，有可能加入類似SwiftKey滑動輸入效果。

  • 新版健康app預期加入可偵測耳機播放音量，或是外部噪音聲量的聽力健康功能，另外也會針對女性用加入經期追蹤項目，因此有可能與App Store上同性質app競爭。

  • 新版書籍app將會加入閱讀獎勵機制，透過成就解鎖方式鼓勵使用者閱讀。

  • Screen Time功能將會加入更多控制項目，例如可讓父母限制孩子的裝置聯繫對象，但不確定是否會對外開放此項功能相關API。

  • 支援將iOS裝置作為第二螢幕使用，功能類似Duet Display在內第三方app提供功能，支援讓iPad作為Mac裝置延伸螢幕，並且支援觸控操作。

  • Find my Friends與Find my iPhone功能將會合併，並且以「GreenTorch」稱呼。

  • 提醒事項app將會提供今日預計完成事項、所有事項、計畫事項與標記事項，並且能以不同顏色頁面區隔，同樣也有可能與既有App Store上架的類似app競爭。

  • 新版地圖app將能加入個人常用地點，同時也會讓常用地點管理變得更方便。

  • 郵件app將可限制指定信箱寄送郵件，同時也能讓文件管理變得更簡單。

  • 新版就寢時間功能將能與Apple Watch連動，預期可協助追蹤使用者睡眠品質。

  • 新版家庭app將會加入更多應用功能，例如可讓監控攝影機播放歷史紀錄影像。

  • 系統會依照使用者與他人互動頻率推薦可分享圖片或觀看網頁連結。

  • iMessage將會加入顯示個人頭像與姓名選項，同時也會讓Animoji或Memoji發送變得更簡單。

  • 行動版Safari將會加入下載管理功能，方便使用者確認下載內容 (預期會與iOS中的檔案app整合)。

  • 輔助使用設定項目將會加入提昇助聽器相容效果，藉此改善部分助聽器音質。

  • 針對iPad較大螢幕與操作手勢將會加入不同於iPhone的使用模式。

  • 新版HomePod功能將會加入識別不同用戶聲音選項。

《原文刊登於合作媒體具體細節，其中新版iOS 13代號將是「Yukon」，更新重點包含提昇整體運作速度，並且減少漏洞錯誤問題，操作介面也將會有明顯更新，例如加入黑暗模式，而在關閉app與切換多工操作時的動畫效果也會改變，另外也預期會加入可讓iPad作為第二螢幕延伸顯示，以及更多健康應用功能，另外Screen Time功能也會加入更多控制項目。

相關消息同時指出，蘋果預計會在2020年釋出的iOS 14 (代號Azul)才會正式加入支援5G連網選項，並且加入更多擴增實境應用功能，因此似乎間接說明蘋果今年內並不會推出支援5G連網的iPhone，而要等到2020年才會進一步與Qualcomm合作推出首款支援5G連網的iPhone。

而在代號「Yukon」的iOS 13中，預期蘋果在介面調整、漏洞修正之外，將會進一步加入更多功能選項，甚至進一步與目前在iOS平台推行的第三方app競爭，另外對不少人而言相當實用的黑暗模式，預期也會在此版本正式加入，讓iPhone、iPad均能藉由黑暗模式提供更舒適的長時間使用感受，同時在採用OLED螢幕設計的新款iPhone、iPad預期也能達成相對節電效果。

由於蘋果過去有不少版本更新功能會借鏡第三方app，甚至直接把第三方app設計「吸收」，因此在先前在iOS 12內的Screen Time功能推出後，不少同性質的第三方app由蘋果以違反使用規範為由自App Store下架，而蘋果後續說明主因在於這些app涉及影響消費者隱私，但不少看法認為蘋果希望讓本身app服務可以更為突出，並且讓更多人使用，因此才會設法阻止第三方app發展。

此次在iOS 13版本中預期會加入功能：

  • 全新操作介面，app關閉或在多工操作切換介面會有全新動畫效果，主畫面最左側拉出的小工具 (Widgets)介面也會重新做調整。

  • 全新黑暗模式，讓使用者能像macOS Mojave一樣調整顯示暗色介面，藉此讓眼睛可在長時間使用獲得紓緩。

  • 全新鍵盤輸入介面，有可能加入類似SwiftKey滑動輸入效果。

  • 新版健康app預期加入可偵測耳機播放音量，或是外部噪音聲量的聽力健康功能，另外也會針對女性用加入經期追蹤項目，因此有可能與App Store上同性質app競爭。

  • 新版書籍app將會加入閱讀獎勵機制，透過成就解鎖方式鼓勵使用者閱讀。

  • Screen Time功能將會加入更多控制項目，例如可讓父母限制孩子的裝置聯繫對象，但不確定是否會對外開放此項功能相關API。

  • 支援將iOS裝置作為第二螢幕使用，功能類似Duet Display在內第三方app提供功能，支援讓iPad作為Mac裝置延伸螢幕，並且支援觸控操作。

  • Find my Friends與Find my iPhone功能將會合併，並且以「GreenTorch」稱呼。

  • 提醒事項app將會提供今日預計完成事項、所有事項、計畫事項與標記事項，並且能以不同顏色頁面區隔，同樣也有可能與既有App Store上架的類似app競爭。

  • 新版地圖app將能加入個人常用地點，同時也會讓常用地點管理變得更方便。

  • 郵件app將可限制指定信箱寄送郵件，同時也能讓文件管理變得更簡單。

  • 新版就寢時間功能將能與Apple Watch連動，預期可協助追蹤使用者睡眠品質。

  • 新版家庭app將會加入更多應用功能，例如可讓監控攝影機播放歷史紀錄影像。

  • 系統會依照使用者與他人互動頻率推薦可分享圖片或觀看網頁連結。

  • iMessage將會加入顯示個人頭像與姓名選項，同時也會讓Animoji或Memoji發送變得更簡單。

  • 行動版Safari將會加入下載管理功能，方便使用者確認下載內容 (預期會與iOS中的檔案app整合)。

  • 輔助使用設定項目將會加入提昇助聽器相容效果，藉此改善部分助聽器音質。

  • 針對iPad較大螢幕與操作手勢將會加入不同於iPhone的使用模式。

  • 新版HomePod功能將會加入識別不同用戶聲音選項。

" target="_blank">mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

iOS蘋果iPhone

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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