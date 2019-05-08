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美中談判急轉直下祕辛 原來此事惹火川普

蔡依林曾代言 BeeTalk台灣宣布520結束營運

2019-05-08 18:43INSIDE

BeeTalk提供
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曾經盛行一時的交友軟體《BeeTalk 》當初在2014年4月登台上架時，曾創下第一個月就在台灣突破 200 萬使用者的佳績，但如今隨著各大交友軟體崛起，蜜蜂似乎也在台灣走向滅絕。

事實上，BeeTalk去年停用交友功能，只剩下與既有好友名單網友聊天，或是透過ID加新好友，嚴格說起來已經不算開放式交友軟體，「BeeTalk台灣」臉書粉專也關閉，而在昨日，BeeTalk官方也在發出公告訊息。

「親愛的BeeTalk用戶，BeeTalk將在2019年5月20日停止營運與一切的服務。謝謝您在過去幾年與BeeTalk一起度過的時光。我們將說再見，也願您一切順利。」

去年暫停交友功能時，BeeTalk台灣表示由於營運策略改變，才會將上述功能關閉，新加坡的「BeeTalk」App在全球突破數千萬下載次數，當初進入台灣時還曾找來蔡依林、「MP魔幻力量」等大咖藝人代言。

不過從關閉交友功能來看，原先的主要核心服務已失去，用戶流失到結束營運也是預料之中，在交友軟體百家爭鳴的商城中，用戶們還是有相當多元的選擇。

從去年失去核心交友功能的 BeeTalk
從去年失去核心交友功能的 BeeTalk
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《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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