新版LINE官方帳號提高行銷成本？ adGeek用AI讓品牌更精準

針對LINE在今年2月宣布LINE官方帳號2.0服務將調整為依照發送量計費，意味品牌經營者若維持過往行銷模式，將會讓行銷成本大幅增加。雖然LINE方面呼籲品牌經營者可更專注於分眾宣傳，但對於不少品牌經營者而言，如何掌握分眾輪廓顯然會是相當大的挑戰。

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adGeek觀察表示，雖然LINE官方帳號2.0服務會讓不少品牌經營者認為整體行銷成本增加，但其實品牌經營者更應該做的是著重分眾宣傳成效，藉此達成精準行銷目的。而LINE在開始推行LINE官方帳號2.0服務之餘，同時也開放相關API串接資源與中控台功能，讓品牌經營者可以透過中控台操作分眾經營，但也意味品牌經營者必須投入更多人力資源，用於數據整合、分析。

除了透過LINE進行品牌行銷，越來越多品牌經營者也會藉由Facebook、Instagram等常見線上社群服務進行宣傳，過程中也會持續累積更多數據，如何妥善運用這些數據創造更多價值，顯然就成為品牌經營者重要課題。

而不同社群平台會有不同的溝通與服務特性，品牌經營者如何妥善利用不同平台數據、資源與消費者進行有效溝通，並且創造最有效的行銷成果？adGeek提出以「消費者智慧 (Consumer Intelligence；CI)」為概念，透過以消費者為核心，先以全平台且即時形式累積足夠的消費者動態資料，讓品牌經營者能更全面了解消費者需求，並且透過動態方式鎖定目標族群達成有效溝通。

藉由adGeek以「消費者智慧」為概念打造的SmartEngage Platform (SEP)平台服務，透過串接品牌經營者持有客戶關係管理系統 (CRM)，以及數據管理平台 (DMP,Data Management Platform)，即可協助品牌經營者快速統整所有數據資料，並且藉由人工智慧技術分析掌握數據可利用性，進而可讓品牌經營者更容易針對不同平台提供精準的分眾行銷，並且善用不同平台操作特性獲得更好的宣傳效果。

在接下來的數據應用中，精準的分眾行銷將成為更重要的品牌經營模式，而非藉由龐大數據亂槍打鳥，畢竟在一般消費者每天接受資訊越來越多的情況下，如何有效精準吸引消費者目光關注，往往會決定品牌行銷成效。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》