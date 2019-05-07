微軟藉由Fluid Framework形式 加快線上文件處理效率

為了讓使用者在Office 365等服務內的線上文件檔案處理工作變得流暢，微軟提出名為Fluid Framework的文件檔案形式，讓使用者可以輕易地可將檔案轉換成其他相容格式，藉由減少文件檔案相容使用問題，進而加快文件處理速度，並且有助於提昇團隊作業效率。

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在過去的文件處理流程裡，使用者必須先決定建立何種格式的文件檔案，在Fluid Framework的文件檔案形式下，則可讓使用者任意轉換成不同格式，並且透過網頁分享給他人一同編輯，或是以檔案形式存放在電腦內使用。

未來Fluid Framework將會進一步整合在Microsoft 365、Microsoft Teams，甚至在Word、Outlook等應用服務，同時也將進一步整合人工智慧數位助理功能，藉此輔助文字輸入校正、建議使用內容等。

微軟預計針對開發者提供Fluid Framework相關開發工具，同時也預期將會把Fluid Framework整合在下半年預計釋出的Microsoft 365等更新項目。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》