新版Microsoft Edge瀏覽器加入IE相容模式

去年宣布採用Chromium架構打造，並且在稍早釋出預覽測試版本的新款Microsoft Edge瀏覽器，微軟在Build 2019開發者活動上宣布，將會在Microsoft Edge瀏覽器加入IE瀏覽器 (Internet Explorer)相容運作模式，讓使用者能直接在分頁中開啟IE瀏覽器相容網頁內容。

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雖然目前IE瀏覽器整體使用市佔已經大不如從前，但依然有不少老舊技術打造的網頁內容，或是特定服務仍僅限透過IE瀏覽器開啟 (例如部分銀行線上服務交易，或是政府機構單位服務)，導致無法直接透過Chrome或Firefox瀏覽器開啟使用。

而在Windows 10逐漸轉向以Microsoft Edge瀏覽器為重，但由於市場仍有不少使用需求，因此微軟在Windows 10仍維持保留提供IE瀏覽器使用選項，只是針對IE瀏覽器的更新顯然進入停滯，目前仍維持在IE 11版本階段，甚至在起始畫面加入推薦使用Microsoft Edge瀏覽器的敘述。

為了讓多人使用，微軟此次宣布在Microsoft Edge瀏覽器增加IE瀏覽器相容運作模式，顯然希望使用者能更進一步捨棄原本的IE瀏覽器使用習慣，進而轉向Microsoft Edge瀏覽器，並且預計提供高相容既有IE瀏覽器對應網頁或應用服務。

除了提供IE瀏覽器相容運作模式，微軟此次也在新版Microsoft Edge瀏覽器加入包含無限制、平衡、限制三種隱私設定，並且讓使用者知曉網頁上的第三方應用服務如何記錄個人瀏覽隱私，讓使用者能以更具透明度形式控制個人網頁瀏覽隱私。

另外，針對經常開啟大量分頁整體搜尋資訊的使用模式，微軟也在此次更新加入名為Collections的資料彙整功能，並且進一步與Office服務整合，讓使用者更方便透過Microsoft Edge瀏覽器整理網路內容。

微軟同時也強調在新版Microsoft Edge瀏覽器將保有高度相容性，開發者過去針對Chromium架構瀏覽器打造的外掛程式都能在新版Microsoft Edge瀏覽器維持相容運作，無需做額外調整或重新編譯。

不過，目前新版Microsoft Edge瀏覽器仍處於預覽測試階段，尚未釋出正式版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》