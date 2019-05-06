擔心電池續航力 快速查出哪些app正在「吸乾」iPhone電力

2019-05-06 15:04 聯合新聞網 綜合報導



出門在外常常為手機的電池續航力提心吊膽？在換電池之前，不妨先為手機中的app來個健康檢查。iPhone本身有個功能可以幫使用者確認電池的容量是否正常，以及分析手機的app中，哪些是耗電量最兇的電力殺手。

善用iPhone內建功能，可以糾出手機中「吸乾」電力的app。示意圖，圖片來源／ingimage。 分享 facebook

在手機功能越來越強大的前提下，耗電量越來越快似乎是不可擋的趨勢，但只要善用iPhone中的內建功能，至少能讓電力不要消耗得太快、或者用在真正需要的功能上，以及自行確認手機的電池是不是該更換了。外媒CNBC分享了這個功能和執行的步驟。

首先，從iPhone的「設定」中選擇「電池」，進入「電池健康度」內檢查電池容量是否在正常值內。如果這時畫面顯示的不是「高峰期效能容量」，以及最大容量在「90%」以下，使用者就可以考慮換顆新的手機電池了。

iPhone的內建功能能幫使用者確認手機電池是否該換了。 分享 facebook

接著回到「電池」頁面的下方，這裡將各app依佔用電力的多寡由上而下列出，隨著每個使用者的使用習慣不同，顯示的列表內容也不盡相同。

某些app使用時間不長卻快速吃掉大量電力，它們應該首先被列在待刪除app名單內。 分享 facebook

點選「顯示活動」後能看到進一步的分析。某些app因使用率高且使用時間長，耗電量高算是正常；想要找出吸乾電力的兇手應該要鎖定那些使用時間明明很短，但是耗電量相對高的app，那些app應該首先被列進你的移除名單中。

選擇電池頁面中的「過去10天」，就可以看到過去十天內用去最多電力的app。你可能會對自己的使用習慣感到驚訝：本來以為自己很少看臉書，結果其實整天都停在臉書上看個不停……。這個分析也許能幫助你認清自己的使用行為，了解電力都耗在哪裡。

觀察iPhone紀錄的使用行為，你可能會對自己的習慣大吃一驚。 分享 facebook

如果發現某些app吃電太兇，可以爽快的移除它。如果發現自己不經意的使用了某個不是太重要的app太久，也許該改變自己的使用習慣，或是更有自覺的使用手機。