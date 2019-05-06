附加元件無法正常使用？Mozilla修正Firefox瀏覽器中繼證書過期問題

對於稍早因為中繼證書過期因素，使得Firefox瀏覽器上的附加元件無法正常使用情況，Mozilla稍早宣布已經針對包含穩定版、beta測試版本及Nightly預覽版本的桌機版Firefox瀏覽器進行修復。

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雖然不久前已經有許多暫時解決Firefox瀏覽器因證書過期，導致附加元件無法正常使用情況，但對於一般使用者多少還是有些設定上的麻煩。而在稍早Mozilla釋出修正內容中，只要使用者確保在瀏覽器設定「隱私權與安全性」選項中，將「Firefox資料收集與使用」內的「允許Firefox安裝並進行研究」項目勾選，並且等待系統推送更新項目即可。

依照Mozilla說明，此項更新大約會需要等待幾小時左右時間，主要依照各地區推送更新時程不同，如果使用者要確認瀏覽器是否已經獲得更新，在網址列輸入開啟「about:studies」，若在「已完成的研究」項目中看見「hotfix-update-xpi-signing-intermediate-bug-1548973」，或是「hotfix-reset-xpi-verification-timestamp-1548973」，代表瀏覽器已經完成更新修正。

若不確定瀏覽器是否能正常運作的話，建議可以透過手動方式重新啟動Firefox瀏覽器，同時也能在瀏覽器更新後選擇關閉「允許Firefox安裝並進行研究」項目。

類似情況，其實在2016年釋出的Firefox 49版本也曾發生類似問題，同樣因為證書過期問題導致部分擴充元件無法正常使用，同時也造成Firefox瀏覽器無法正常開啟必須事先獲得驗證的企業私有網路。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》