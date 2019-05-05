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LINE推出「白爛貓隨你填貼圖」 想要什麼文字自己填！

2019-05-05 19:21電獺少女

我覺得白爛貓版本的隨你填貼圖

更實用欸！尤其是最後...

大家還記得LINE之前有推出LINE FRIENDS隨你填貼圖嗎！沒想到第二波推出的隨你填貼圖是「白爛貓」的版本！貼圖內自由發揮的文字最多能填入六個字，而且這次電腦版也能看到拉～廣大網友們應該又會發揮惡搞才能了吧！

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上次推出的「LINE FRIENDS隨你填貼圖」非常受到大家歡迎，大家都特別買來惡搞...畢竟貼圖的文字可以自訂，廣大的網友們發揮了想像力，把貼圖變得特別「有趣」，而這次LINE推出了「白爛貓」版本的隨你填貼圖，白爛貓大概是人手一款的家常貼圖吧，貝爾看過很多人用！

大家可以到「貼圖小舖」的首頁「熱門官方貼圖」，第一個就是「白爛貓☆隨你填貼圖☆初登場」，或是搜尋「隨你填」也可以找到喔！

跟上一波「隨你填貼圖」不一樣，這次的貼圖內容最多可以輸入到6個字(LINE FRIENDS最多只能有4個字)，一樣大家可以先試著輸入文字，看可否正常顯示，就算在購買之後，想要更改文字也是沒問題的喔！想知道怎麼改字，可以看上一篇寫的LINE FRIENDS隨你填貼圖，而且這次電腦版似乎也看得到貼圖上的文字啦～如果還是顯示「＊＊＊＊」記得要更新你的LINE喔！

不過貝爾覺得好像還是有一個小缺點，在貝爾試著輸文字的時候，發現「輸入的字體」跟「貼圖固定文字的字體」好像不太一樣，而且兩者字體的風格蠻迥異，讓稍微有點字體強迫症的我無法接受啊～但我覺得內容好像比LINE FRIENDS的隨你填貼圖實用XDD，畢竟貝爾買了前一代都沒在用啊！(浪費錢的孩子)，不論是喜歡白爛貓或是喜歡自訂文字的獺友們又多了一款新貼圖可以敗拉！(如果不介意字體沒統一的話)😆

▼這個好煩，好喜歡XDDDDDDD

(內容來源：LINE STORE)

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

LINE貼圖

電獺少女

「電獺少女」(Aotter Girls)是科技與生活風格為主題的科技網站，編輯們由一群不同類型的女生組成!!電獺少女開箱產品、介紹App、分享網站軟體與各種有趣的新科技，將原本冷硬科技變成溫暖有趣的生活小常識，超級歡迎大家每天都來關注我們哦!!https://agirls.aotter.net/

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