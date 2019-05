降低銳角視覺，微軟將可能在新版Windows 10更新加入圓角介面風格設計

相關消息指稱,微軟將會調整其在Windows環境中維持方正視窗、圖示的風格設計,預期將會開始導入接下來的Windows 10作業系統,以及包含Office、Xbox等微軟服務產品。

分享 facebook

相比微軟,蘋果在很早之前就已經導入圓角風格的視窗介面設計,同時圖示內容也開始採用圓形設計,藉此讓使用者能有更舒適的視覺感受。而微軟則是從以前到目前的Windows 10始終維持方正視窗風格設計,整體介面上相對給人「銳利」感覺,甚至在後來推出的動態磚介面,更是讓不少使用者反感,因此微軟後續才再次調整為貼近Windows 7的操作介面,但仍保留動態磚使用模式。

不過,從前年開始導入Fluent Design風格設計,除了進一步導入更簡潔、直覺認知的平面化設計模式,同時也嘗試在Windows 10介面加入更多讓視覺舒適的色彩調整,顯示微軟越來越重視Windows作業系統的操作介面設計。

依照Windows Central網站資深編輯Zac Bowden透露,微軟接下來將有可能軟化Windows 10操作介面設計堅持,或許會在未來幾個月內 (或是幾年內)調整為圓角設計風格,並且預計應用在Windows、Office、Xbox在內微軟產品設計。

而從新版基於Chromium架構的Microsoft Edge瀏覽器開始採用部分圓角設計元素來看,其實也顯示微軟開始在新產品設計導入圓角風格,藉此給人更舒適的使用視覺。

An updated centered search UI is in testing with 20H1. This time, with ROUNDED CORNERS pic.twitter.com/s2TBsDlsji