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降低銳角視覺，微軟將可能在新版Windows 10更新加入圓角介面風格設計

2019-05-05 16:13楊又肇

相關消息指稱，微軟將會調整其在Windows環境中維持方正視窗、圖示的風格設計，預期將會開始導入接下來的Windows 10作業系統，以及包含Office、Xbox等微軟服務產品。

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相比微軟，蘋果在很早之前就已經導入圓角風格的視窗介面設計，同時圖示內容也開始採用圓形設計，藉此讓使用者能有更舒適的視覺感受。而微軟則是從以前到目前的Windows 10始終維持方正視窗風格設計，整體介面上相對給人「銳利」感覺，甚至在後來推出的動態磚介面，更是讓不少使用者反感，因此微軟後續才再次調整為貼近Windows 7的操作介面，但仍保留動態磚使用模式。

不過，從前年開始導入Fluent Design風格設計，除了進一步導入更簡潔、直覺認知的平面化設計模式，同時也嘗試在Windows 10介面加入更多讓視覺舒適的色彩調整，顯示微軟越來越重視Windows作業系統的操作介面設計。

依照Windows Central網站資深編輯Zac Bowden透露，微軟接下來將有可能軟化Windows 10操作介面設計堅持，或許會在未來幾個月內 (或是幾年內)調整為圓角設計風格，並且預計應用在Windows、Office、Xbox在內微軟產品設計。

而從新版基於Chromium架構的Microsoft Edge瀏覽器開始採用部分圓角設計元素來看，其實也顯示微軟開始在新產品設計導入圓角風格，藉此給人更舒適的使用視覺。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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