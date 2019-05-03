好康逗相報！ 超實用Line貼圖免費下載

2019-05-03 17:04 聯合新聞網 綜合報導



好康逗相報！現代人每天都需要用Line與其他人傳訊息，但是否常常覺得文字冷冰冰的，可是又不想花錢買貼圖呢？Line官方每周都會釋出幾款免費貼圖，除了品牌聯名貼圖，還有好幾款超可愛又生活實用，都可以使用90到180天，一起來看看有哪些吧！

明明還在家裡化妝、穿鞋，卻跟朋友說「快到了」？Line推出這款一般日常貼圖，包括「阿囉啦」、「在幹嘛」、「出來玩」、「豪（好）」、「GOGO（出發）」、「拍謝（不好意思）」、「3Q（謝謝）」、「BYE（再見）」都非常適合用在對話中，增加聊天時的趣味性。

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LINE旅遊-一起出去玩篇（圖擷自／Line） 分享 facebook

2. 貓咪貼圖：D+AF x QQ喵的日常生活、貓超人在地球

母親節快到了，還不快下載一個「Happy Mother's Day（母親節快樂）」的貼圖嗎？這2款貼圖屬於可愛系風格，軟萌的貓咪讓對話氣氛大加分，其中「明天再減肥」、「買買買」、「不想上班」、「哭哭」、「怒」也是許多人的心情寫照，還有像是「THANK YOU（謝謝）」、「Sorry（對不起）」、「+1（我也要）」同樣好用又可愛。

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D+AF x QQ喵的日常生活、貓超人在地球（圖擷自／Line） 分享 facebook

3. 達美樂披薩

如果覺得上面幾個貼圖都太可愛了，「達美樂披薩」就是以搞怪取勝！將口語化的單詞轉換成貼圖，加上生動的表情，讓收到貼圖的人會心一笑，如「我請客，你出錢喔」、「就是帥」、「開勳（心）啦」、「愛你呦」。

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