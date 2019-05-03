不想洩漏自己行蹤 兩步驟教你關掉Google「你的時間軸」
有了谷歌地圖對路痴來說簡直是一大福音，只要照著路線行走，通常都能順利到達目的地。要找店家、出遊地點等等，也都很方便。但另一方面，只要軟體程式中的「你的時間軸」維持開啟，Google 就會記錄你曾經到過的任何地方，過的地方、停留多久、交通方式等都會被記錄，一不小心就會變成「最強抓姦神器」。
基本上軟體預設是需要經過同意才能開啟這項功能，且這些資料限本人看到。但若是不慎開啟，就算當下並未使用 Google 地圖，系統仍會將位置資料和地點記錄到 Google 帳戶。因此，如果不想讓自己的行蹤被「全都錄」，可以依照下列步驟自行設定停止這項功能。
「iPhone 和 iPad」：
1、在iPhone或iPad上開啟Google 地圖，前往時間軸。
2、按一下「設定」圖示→「啟用定位記錄」或「暫停定位記錄」。
「Android裝置」：
1、在Android手機或平板電腦上開啟Google 地圖，前往時間軸。
2、按一下「設定」圖示 →「定位記錄」→「啟用定位記錄」或「暫停定位記錄」。
「電腦」：
1、電腦開啟Google 地圖，查看時間軸。
2、按一下「設定」圖示→「啟用定位記錄」或「暫停定位記錄」。
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