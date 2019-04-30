蘋果回應紐時報導有誤 指稱打壓相近功能app情況不存在

2019-04-30 09:08 聯合新聞網 楊又肇



針對稍早紐約時報報導指稱蘋果疑似開始打壓與「Screen Time 」功能相近的app，藉此增加本身服務使用率的情況，蘋果稍早除了回應表示，對於所有開發者提供app內容均公平看待，要求調整或下架app是因為獲取過多用戶裝置資訊，與蘋果本身提供Screen Time功能並無關連，在進一步對外聲明中更具體說明近期將相關app下架處理的原因，其實還是與隱私安全有關。

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依照蘋果於公開信件中表示，近期將幾款涉及違反App Store使用政策的app下架，並非因為這些app提供功能與蘋果本身「Screen Time 」功能相近，而是因為這些面向一般消費者使用的app涉及違反隱私安全，因此初期會與app開發者溝通相關違規行為，並且提供開發者30天時間提交更新app內容，一旦開發者透過更新使app符合蘋果規範使用政策，即可避免app內容從App Store下架。

從蘋果說法表示，提供第三方控制、存取裝置與其敏感資訊的行動裝置管理 (MDM,Mobile Device Management)技術，通常會以合法形式應用在企業端管理公司內部裝置使用，但一旦應用在

非企業端裝置，將可能涉及危害消費者個人包含使用者位置、app使用、電子郵件帳戶、相機權限與瀏覽歷史記錄，甚至可能引起駭客以此攻擊行動裝置的風險。

蘋果在2017年初便開始思考非企業開發者使用行動裝置管理是否合適，並且在2017年中更新了相關規範，明定僅針對企業內部使用app才能合理使用行動裝置管理技術，讓企業端可依照公司內部需求管理員工使用設備，但如果使用在非企業應用的一般消費市場使用體驗的話，就會形成違反App Store使用規範。

因此就蘋果方面說法，部分開發者反應過往依照App Store規範將App內容合法上架，最後卻面臨被下架處置情形，或許就是與蘋果後續調整App Store使用規範有關。

同時，蘋果強調會在每個app類別致力提供具有競爭力且創新的app生態，並不會因為app內容與蘋果推行功能、服務相近而影響其發展，例如在即時通訊、地圖、電子郵件、音樂、網頁瀏覽器、照片、筆記、聯絡資訊管理與支付服務app類別，均讓不同app提供更多使用體驗。

以下為蘋果官方公告內容：

有關分級保護控制 App 的事實 https://www.apple.com/tw/newsroom/2019/04/the-facts-about-parental-control-apps/ 蘋果一直相信父母應該具備工具來管理孩子的裝置使用情形。這就是我們開發並持續改善「螢幕使用時間」的原因。App Store中的其他app，包括Moment Health開發的《Balance Screen Time》及《Verizon Smart Family》，讓父母得以在科技的益處和其他協助孩子學習及成長的活動之間取得平衡。 我們最近從App Store下架了幾款分級保護控制app，我們這麼做的原因很單純：它們讓使用者的隱私和安全性面臨風險。我們認為讓大眾了解這種情形發生的原因與過程非常重要。 過去一年內，我們了解到其中一些分級保護控制app在使用名為行動裝置管理 (又稱MDM)的高度侵入性技術。MDM提供第三方控制並存取裝置及其最敏感的資訊，包括使用者位置、app使用、電子郵件帳戶、相機權限和瀏覽歷史記錄。我們在2017年初開始探索非企業開發者使用MDM，並在2017年中根據該項工作更新了我們的規範。 MDM確實有合法用途。企業有時會在企業裝置上安裝 MDM，以便更好地控制專有資料和硬體。但是，對於私人、以消費者為中心的app業務而言，在消費者的裝置上安裝 MDM 控制是十分有風險的，並且明顯違反App Store的政策。除了app本身可對使用者的裝置施加控制之外；研究表明，駭客還可使用MDM描述檔來進行惡意攻擊。 父母不應該因為擔心孩子使用裝置的狀況而需要承擔隱私和安全的風險，App Store也不應該成為強迫接受這種選擇的平台。除了你以外，沒有人可以無限制地存取管理你孩子的裝置。 當我們發現這些違反規範的情事時，我們會與app開發者溝通這些違規行為，給他們30天的時間來提交更新的app，以避免在App Store中的可用性中斷。一些開發者發布了更新程式，以使其app符合這些政策。這樣App Store便不會下架這些app。 我們建立App Store，以提供一個安全、充滿活力的市場，在這裡開發者和企業家可以將他們的想法帶給全球使用者，使用者可以放心下載 符合蘋果的安全和責任標準的app。 蘋果一向支援App Store上的第三方app，以協助父母管理孩子們的裝置。與The New York Times上週末報導的情況恰恰相反，這並不是競爭的問題，而是安全性的問題。 在此app類別和每個類別中，我們致力於提供具有競爭力的創新app生態系統。有許多非常成功的app提供的功能和服務與蘋果各類別的app類似，如即時通訊、地圖、電子郵件、音樂、網頁瀏覽器、照片、筆記app、聯絡資訊管理程式和支付系統，這些只是少數例子。我們致力於為這些app提供一個蓬勃發展的地方，因為它們可以提升每個人的使用者體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》