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美國X檔案：隨機虐殺黑人的「98伯德仇恨案」

增加本身服務使用率？蘋果開始打壓與「Screen Time 」功能相近的app

2019-04-29 09:15聯合新聞網 楊又肇

去年在WWDC 2019期間宣布於iOS 12版本內增加名為「Screen Time (螢幕使用時間)」的設置功能，讓使用者能自行決定使用手機時間，藉此養成減少使用手機的習慣，進而降低手機成癮現象。不過，從紐約時報報導指出，蘋果針對去年下載量較高，同時與螢幕使用時間功能相近的17款app加以限制，其中11款app分別遭到下架，或是被要求調整，似乎有意讓本身螢幕使用時間功能可獲得較多使用。

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從蘋果提出Screen Time功能之前，其實早有類似app提供相近功能，分別透過螢幕使用時間限制，或是由父母操作設定，藉此減少幼兒使用手機時間。

依照紐約時報報導內容，包含Freedom、OurPact、Mobicip在內app均表示接獲蘋果通知要求調整app功能，表示功能違反App Store相關規定，甚至面臨無預警下架，使得不少與Screen Time功能相近的app無法再提供使用，而部分app因為涉及付費使用，也讓開發者面臨客訴壓力。

在蘋果無預警下架的app中，有不少app已經累積超過百萬規模下載次數，卻因為蘋果一紙命令面臨必須修改app功能，或是app直接被下架命運，許多開發者認為蘋果計畫藉由削弱開發者提供app功能，藉此拉抬本身Screen Time功能應用成效。

部分開發者認為，蘋果提供的Screen Time功能可提供設定選項有限，同時也僅能在iOS機種上使用，開始針對iOS平台上提供相似功能的同性質app加以限制，目的在於希望增加本身Screen Time功能使用比例，因此以違反App Store相關規定，要求開發者將諸如家長控制、遠端設定另一支iPhone螢幕使用時間等設定移除。

即便過去以來此類功能均符合蘋果上架審核原則，同時也已經被許多人用於管理幼兒使用手機時間，或是由企業管理員工手機使用功能，卻由蘋果以獲取其他手機資訊等因素，說明此類app違反App Store相關規定，因此要求調整或下架處理。

而包含Kidslox與Qustodio兩款提供家長控制功能應用的app開發者，稍早已經向歐盟提出投訴，認為蘋果強制要求調整、削減app功能，已經違反公平競爭原則。

不過，蘋果方面稍早回應表示，對於所有開發者提供app內容均公平看待，要求調整或下架app是因為獲取過多用戶裝置資訊，與蘋果本身提供Screen Time功能並無關連。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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