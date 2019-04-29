Mozilla將以「Fenix」取代現有Firefox for Android行動版瀏覽器

2019-04-29 09:16 聯合新聞網 楊又肇



在持續推行Firefox for Android行動版瀏覽器之後，Mozilla準備將以代號「Fenix (相關描述同時以Fennec為稱)」取代現有版本。

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有關「Fenix」的說法，在此之前已經有不少討論，將會逐步取代現有Firefox for Android行動版瀏覽器，但目前乎尚未計畫推行對應桌機版本，現階段主要將針對行動裝置提供更好瀏覽體驗。

Mozilla稍早已經釋出「Fenix」Nightly早期測試版本，接下來將會與既有Firefox for Android行動版瀏覽器跟進採用相同版號，並且預計在今年6月10日釋出版號68的Nightly早期測試版本，RC預覽版本則預計在7月1日釋出，正式版表定推行時間為7月9日。

從發展規劃來看，預期Firefox for Android行動版瀏覽器仍會有一段時間與「Fenix」重疊，但預期將會在2020年由「Fenix」取代。

而從介面來看，「Fenix」將採用更簡潔外觀設計，同時仍保留隱匿瀏覽、反追蹤、限制瀏覽、可自定搜尋引擎，同時也能讓使用者自訂是否設置為預設瀏覽器等選項，同時也預期會採用全新瀏覽器引擎，藉此提昇網頁瀏覽效率。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》