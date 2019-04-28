新限制！電腦沒拔除隨身碟、記憶卡 將無法更新Windows 10

分享 facebook

今年五月微軟預計推出Windows 10 1905年度版本更新，但如果你的電腦插著USB隨身碟或外接SD記憶卡，系統將會禁止使用者進行升級。

根據微軟的說法，即將發布的Windows 10 1905更新中，他們設立了一個限制，那就是如果使用者的電腦上，插著任何「外接儲存裝置」，如USB隨身碟、SD記憶卡甚至是行動硬碟等，在進行 Windows 10 1905版本更新時，除非使用者主動將這些裝置拔除，否則系統就不會進行升級，無論手動、自動更新都一樣。

那為什麼會有這樣的限制呢？微軟指出，由於Windows 10 1905更新可能會導致系統中原有的磁碟機代號重新映射，例如原本被分配到E槽的USB隨身碟，在1905版本升級後，可能會被重新設定為G槽，有些情況下就連內接磁碟機都會受到影響。

雖然說磁碟機代號重設的情況，對於一般使用者而言不會產生太多麻煩，但如果是長期運轉的自動化機器，或者電腦中有些程式，對於磁碟路徑特別敏感，當磁碟機代號變更後，就容易發生錯誤，最嚴重甚至會導致裝置當機，於是微軟才做出「一定要先拔除外接裝置」的更新限制。

分享次數

當電腦上插著 USB 隨身碟，將無法更新下個版本的 Windows 10

MikaBrea MikaBrea 發表於 2019年4月27日 13:30 收藏此文

當電腦上插著 USB 隨身碟，將無法更新下個版本的 Windows 10

今年五月微軟預計推出 Windows 10 1905 年度版本更新，但如果你的電腦插著 USB 隨身碟或外接 SD 記憶卡，系統將會禁止使用者進行升級。

根據微軟的說法，即將發布的 Windows 10 1905 更新中，他們設立了一個限制，那就是如果使用者的電腦上，插著任何「外接儲存裝置」，如 USB 隨身碟、SD 記憶卡甚至是行動硬碟等，在進行 Windows 10 1905 版本更新時，除非使用者主動將這些裝置拔除，否則系統就不會進行升級，無論手動、自動更新都一樣。

那為什麼會有這樣的限制呢？微軟指出，由於 Windows 10 1905 更新可能會導致系統中原有的磁碟機代號重新映射，例如原本被分配到 E 槽的 USB 隨身碟，在 1905 版本升級後，可能會被重新設定為 G 槽，有些情況下就連內接磁碟機都會受到影響。

▲ 如果插著外接儲存裝置升級 Windows 10 1905，將會得到無法更新的警告。

雖然說磁碟機代號重設的情況，對於一般使用者而言不會產生太多麻煩，但如果是長期運轉的自動化機器，或者電腦中有些程式，對於磁碟路徑特別敏感，當磁碟機代號變更後，就容易發生錯誤，最嚴重甚至會導致裝置當機，於是微軟才做出「一定要先拔除外接裝置」的更新限制。

除此之外，微軟也特別指出上述問題，將會於未來的 Windows 10 更新版本號 18877 中得到解決，但很顯然 1905 版本更新發表時，還無法搞定這個 Bug。

換句話說，如果使用者想升級到最新版本的 Windows 10，就一定得移除外接儲存裝置。另外，這個限制只會出現 Windows 10 1803、1809 的系統版本，嘗試升級至 1905 版本時出現。

不過在微軟發表該技術支援文章後，許多不是很喜歡 Windows 10 半強迫更新的網友戲稱，他們終於找到了不要讓電腦自動更新的方法，那就是讓電腦一直插著隨身碟！

●來源：Microsoft

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》