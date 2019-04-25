美國政府設計免費英文字型 開放原始碼可自由下載

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美國政府稍早公佈新的開放原始碼字型「Public Sans」，這是修改自經典英文字體Libre Franklin Font的開源版本，比原有字體清晰，也對於一些細節部分進行過調整，對於目前多螢幕閱讀來說有更好的易讀性。USWDS（U.S. Web Design System）是美國總務管理局（U.S. General Services Administration，GSA）正在進行的專案項目，其中包括程式碼函式庫、工具程式和設計指南，用來協助美國聯邦政府快速建立網站，Public Sans正是USWDS 2.0的一部分，使用者可從GitHub免費下載。

Public Sans 是由美國政府出資設計的免費字型，在此之前多半使用外部開源字型像是 Source Sans Pro 和 Roboto，這個新字型出現是 GSA 促進自定義字型使用的一部分，在品牌識別上也會更為清楚。因為是修改自 Libre Franklin Font 因此沿用相同的 SIL Open Font License v1.1 授權（https://opensource.org/licenses/OFL-1.1）。

Public Sans 提供各種字型厚度，font-weight 從 100 至 900 並包含斜體（italic），無論在標題、內文或使用者介面都能有非常好的表現，在細節方面，Public Sans 最大差異是 “l” 尾端採用鉤狀設計，結構上也有微小變化，這有助於提高在不同螢幕大小裝置上的易讀性。

從 Public Sans 官方網站可以預覽這套字型的完整樣式，包括在不同字型大小、色彩的顯示情形，這套字型能在任何平台上作為免費、開源的網頁字型（Webfont）使用，網站提供各種類型檔案，下載後依照自己需求選擇即可。

網站名稱：Public Sans

網站鏈結：https://public-sans.digital.gov/（GitHub）

使用教學

STEP 1

開啟 Public Sans 官方網站，可以立即預覽這個字型在網頁呈現效果（網頁基本上就是使用這個字體），上方數字代表字體不同的字重（font-weight），進入後有每個文字大小表現，不難發現這套字體無論在很小或很大的情況下都很好閱讀。

STEP 2

網頁裡也有一般標準數字及格式化數字呈現效果，在格式化數字上是採用等寬字型，數字不會因此擠在一起，看起來會更清晰、易於辨識。

設計師可能會想知道Public Sans和其他常見字型在位置距離上的差異，從網站裡也能看到在閱讀一整段文字時不同的字型大小、字重效果。

STEP 3

Public Sans 所有檔案都已經開放原始碼並放在USWDS的GitHub頁面，如果你想獲取更多字型相關資訊，從 GitHub 可找到更多，在使用上主要分成四大類：

●Webfonts網頁字型部分能從fonts/webfonts找到。

●Opentype一般安裝在電腦上用於顯示的字型檔案能從fonts/otf找到。

●Variable fonts實驗性的可變式字型可從fonts/variable找到。

●Source files原始檔案以Glyphs 檔釋出，可在source找到。

如果不想一個一個下載，點選右上角的「Clone or download」即可將所有檔案打包下載。

STEP 4

如果要使用於Windows或macOS，只要開啟fonts/otf資料夾就能找到.otf檔。

值得一試的三個理由： 1.美國政府出資設計，在各種裝置上都有相當好的易讀性 2.包含各種字重（font-weight）並有斜體設計（italic） 3.開放原始碼，提供不同使用族群需要的檔案格式

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》