你最常用哪些貼圖？ LINE列出每人的前3名

最常用的貼圖前三名 竟然都是同一組...

大家平常應該都有使用貼圖的習慣吧？那你們知道你們最常使用哪一款貼圖嗎？LINE最近在「貼文串」的地方，列出每個人最常使用的貼圖前3名，我沒想到我最常使用的貼圖竟然是「Yururin Panda」要去哪裡看得到排行呢？我們一起來瞧瞧吧！

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我們平常最常使用通訊軟體LINE來聯繫，而懶得打字或是想表達文字情緒的時候，就會使用貼圖，貼圖也漸漸的變成一種有趣的溝通方式，通常我們會根據情境傳貼圖，那你知道你最常用哪幾款貼圖嗎？大家只要到LINE下方的選項欄，進到「貼文串」最上方，就可以看到LINE官方專為你做的小影片，裡面會有你最常用貼圖前三名的紀錄，最後你還可以把這個小影片分享到貼文串或是聊天室

▼貝爾最常用的貼圖前三名，竟然都是同一組...?

貝爾最常用的前三名貼圖...竟然都是同一組XDDD，而且我記得這組貼圖是我在免費時下載的，好啊！這樣代表我花錢買貼圖都沒在用😆，我看到很多人分享，像有些人可能常常用一些很厭世的貼圖，或是用一些「...」代表無言的貼圖，表示這個貼圖的使用時機是他們最常遇到的情境，我猜我大概是每天都在跟別人撒嬌吧...?因為我就覺得這個貼圖很可愛很適合我，所以我蠻常使用的XDD我的朋友應該很常看到這組熊貓

剛剛吃午餐時大家就開始討論最常用什麼貼圖，互相交流推薦實用的貼圖，突然又認識很多很廢但又很好笑的貼圖呢(我最喜歡那種故意畫得很醜，很廢的貼圖XD)，獺友們最使常用哪些貼圖呢？歡迎跟我們分享啦～btw我們也有出小獺的貼圖喔～～

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》