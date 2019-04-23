macOS 10.15將具備Siri捷徑、螢幕使用時間等功能
Apple蘋果公司WWDC 2019開發者大會即將在6月份舉辦，近日有傳出不少macOS 10.15新系統功能的消息，但新功能可不只日前公布的可讓iPad變成延伸螢幕、擴展Apple Watch解鎖功能。根據9to5Mac得到的最新訊息透露，iOS系統上的Siri Shortcut捷徑功能和螢幕使用時間都將可能會在macOS 10.15出現。
Siri Shortcut捷徑功能是 Apple 在iOS 12系統新增的功能，使用者可自訂語音命令，並快速執行一系列操作。不過，在iOS 12系統裡，Shortcut捷徑App並非是iPhone預裝軟體，使用者需要自行從App Store下載安裝，因此推測即使 Shortcut捷徑登上macOS系統，使用者也必須自行從Mac App Store下載安裝才能使用。
另外，iOS 12的螢幕使用時間據傳也將登上macOS 10.15系統，它會追蹤使用情況，並在每週傳送報告統計最常使用的App。
未來在macOS 10.15的螢幕使用時間功能預計和iOS系統大致相同，使用者只要開啟「系統偏好設定」進行設定，而且也能設定App使用時間超過時設定提醒或關閉。
另外，iOS 10新增的iMessage螢幕效果也將會出現在macOS上，當iPhone使用者的訊息發送螢幕效果時，使用者在Mac瀏覽訊息時也可以看到螢幕效果，而且傳送 iMessage 訊息時也能從Mac新增螢幕效果。
圖片及資料來源：Redmondpie、MacRumors
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
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