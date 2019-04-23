macOS 10.15將具備Siri捷徑、螢幕使用時間等功能

圖片及資料來源：Redmondpie、MacRumors 分享 facebook

Apple蘋果公司WWDC 2019開發者大會即將在6月份舉辦，近日有傳出不少macOS 10.15新系統功能的消息，但新功能可不只日前公布的可讓iPad變成延伸螢幕、擴展Apple Watch解鎖功能。根據9to5Mac得到的最新訊息透露，iOS系統上的Siri Shortcut捷徑功能和螢幕使用時間都將可能會在macOS 10.15出現。

圖片及資料來源：Redmondpie、MacRumors 分享 facebook

Siri Shortcut捷徑功能是 Apple 在iOS 12系統新增的功能，使用者可自訂語音命令，並快速執行一系列操作。不過，在iOS 12系統裡，Shortcut捷徑App並非是iPhone預裝軟體，使用者需要自行從App Store下載安裝，因此推測即使 Shortcut捷徑登上macOS系統，使用者也必須自行從Mac App Store下載安裝才能使用。

圖片及資料來源：Redmondpie、MacRumors 分享 facebook

另外，iOS 12的螢幕使用時間據傳也將登上macOS 10.15系統，它會追蹤使用情況，並在每週傳送報告統計最常使用的App。

未來在macOS 10.15的螢幕使用時間功能預計和iOS系統大致相同，使用者只要開啟「系統偏好設定」進行設定，而且也能設定App使用時間超過時設定提醒或關閉。

圖片及資料來源：Redmondpie、MacRumors 分享 facebook

另外，iOS 10新增的iMessage螢幕效果也將會出現在macOS上，當iPhone使用者的訊息發送螢幕效果時，使用者在Mac瀏覽訊息時也可以看到螢幕效果，而且傳送 iMessage 訊息時也能從Mac新增螢幕效果。

圖片及資料來源：Redmondpie、MacRumors

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》