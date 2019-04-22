Excel四招「欄列技巧」 快速互換資料、自動調整寬高

2019-04-22 16:45 聯合新聞網 麥斯雞



欄列技巧知多少，不管學生還是上班族，總有需要使用Excel的時候，平常一定有不知道如何操作的時候？ 一開始我們都經歷過用方向鍵一格一格移動，滑鼠慢慢拖拉選取的階段，但想提早結束工作快快閃人，這些方法學起來讓工作事半功倍。

使用版本: office 2016

分享 facebook

第一招：欄列寬自動調整

在儲存格中輸入文字的時候，可能會碰到文字過長而被遮掉的狀況，有時候還不只一格，難道一定要一格一格的調整寬高嗎 ? 有沒有甚麼辦法讓儲存格大小一次到定位。

步驟: 選取欲調整的區域 ➡️ 移動滑鼠至任意兩欄名之間 ➡️ 當游標變成 ↔ 雙擊滑鼠左鍵 ➡️欄寬自動符合文字

第二招：資料換欄/列

這個警示提醒有沒有很熟悉!!! 做表格的時候很難一步到位，把所有的欄位排好，遇到資料要換欄換列的時候，常常想說直接選取拖動，但系統就會問你是否取代資料?! 其實你只要多按一個鍵(shift)就可以快速互換囉。

第三招：快速增加欄列

在編輯表格時，突然需要在原表增加欄列，除了可以用功能列上的[插入]，不如記住這組快捷鍵，可以有效提升工作效率喔!!

系統默認 [向左] [向上] 增加欄列

第四招：刪除儲存格內容

學會了怎麼樣增加欄列，那是不是也要會刪除呢，提供兩種不同刪除儲存格內容的方法，雖然都是刪除但卻有些不一樣。

有看出其中差異嗎

#Ctrl+減號 :刪除儲存格內容 + 格式設定 #Delete :單純刪除儲存格內容

《原文刊登於麥斯雞，聯合新聞網獲授權轉載，非經授權不得轉載。》