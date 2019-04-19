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「選單跑掉了難用！」LINE更新改介面 網友大喊不順手

2019-04-19 11:45聯合新聞網 綜合報導

LINE。 美聯社
LINE。 美聯社
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LINE Android 版本在本月16日釋出9.6.0的更新版本，更新內容有三大改變。其中，原本在螢幕上方的選單按鍵，改到畫面下方。但是這個改動，從網友的反應來看，哀號「後悔更新」的聲音四起。

LINE在官方部落格針對新版本進行更新說明。這次的版本主要有三大更新：(1) 選單按鍵移往畫面下方；(2) 新增於聊天室點選照片/影片的時間戳記後，可跳至出處的功能。(3)新增OCR(Optical Character Recognition，光學文字辨識)功能，可讀取/翻譯聊天室中收到的照片內文字、或開啟聊天室相機拍攝、辨識照片中的文字。

LINE釋出最新更新，將功能選單移至下方。圖擷自LINE Blog
LINE釋出最新更新，將功能選單移至下方。圖擷自LINE Blog
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其中，LINE在部落格中說明，因團隊觀察到對單手操作手機或手機尺寸較大的用戶來說，選單至於螢幕上方在操作上較為不便。另外，配合手機上方的拍照鏡頭，用戶通常在螢幕下方點按手機拍照，因此將主選單移至畫面下方，將可減少點選距離。

但是網友對於這項更新卻不買單。從Google Play的反應來看，許多網友都表示不習慣。還有網友表示，「選單放下方真心難看」。另外有網友抱怨，如果配上購買的主題，會造成「聊天視窗裡上頭都出現一塊白色，底圖沒滿版」，紛紛呼籲LINE「可以改回來嗎？」

對於LINE的更新網友並不買單，在Google Play上要求改回來。圖擷自Go...
對於LINE的更新網友並不買單，在Google Play上要求改回來。圖擷自Google Play
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