清松手寫體免費下載 台灣網友自製中文手寫字型

雖然推薦過不少免費字型網站，但大部分仍是以英文字型為主，最主要原因是中文字型的製作成本和難度太高，曠日廢時，很難以免費模式釋出，大家熟悉的免費中文字型可以說寥寥可數，像是 Google 和 Adobe 合作推出的思源黑體、思源宋體是這幾年最棒的發明，還有之前介紹過國發會全字庫也有正宋體和正楷體可以使用，如果需要更多中文字型，我也建議找找台灣幾個比較知名的字體開發商獲取授權，前幾年相當紅的「金萱體」也是一款相當值得入手的中文字型。

台灣有熱血的開發者決定要自己創作一款名為「清松手寫體」中文字型，開放讓所有人免費下載使用，亦可用於商業用途，同時成立「順其自然」Facebook 社團供使用者交流或是提供意見，如果想下載字型、接收更新通知或提出「增字」要求都可前往臉書社團。

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這套「清松手寫體」是由游清松建立，主要是以原子筆在稿紙上手寫，再透過「守寫字」網站產生初稿字型，最終以字型軟體後製加工的手寫字型，文字看起來相當平衡，目前也已經完成前兩套字型。根據其他使用者的使用心得，清松手寫體也很適合使用在可變更字型的手機或平板電腦。

清松手寫體 1 當前已經收錄超過 8000 個字，清松手寫體 2 則有超過 6000 個字，在一般使用上應該不容易遇到缺字情形，開發者也已經確定接下來的 3、4、5 號字風格，如果你對於免費中文字型有興趣，也想試試看「清松手寫體」，不妨下載一下 .ttf 檔安裝到電腦上，無論你是使用 Windows 或 macOS 都能安裝這款字型。當然也別忘記加入社團！

網站名稱：清松手寫體

網站鏈結：https://www.facebook.com/groups/549661292148791/

免費下載：清松手寫體1.ttf | 清松手寫體2.ttf （Google 雲端硬碟）

使用教學

STEP 1

開啟「清松手寫體」下載頁面可直接預覽 .ttf 字型檔收錄的字元內容，從右上角點選「下載」按鈕即可獲取字型檔案。

不確定字體下載鏈結是否永久有效，若要獲取新版的字型檔建議前往臉書社團。

STEP 2

通常是點選字型檔後就會跳出安裝畫面，例如在 macOS 上開啟 .ttf 檔會出現字體簿，再按下「安裝字體」按鈕後就會將字型複製到系統，也就能在其他應用程式中選擇。

不過可以看到我在 macOS 安裝「清松手寫體」時預覽畫面無法正常顯示，從 Facebook 社團討論也有看到其他使用者出現類似問題，但除了預覽沒有正確顯示外並不影響使用。

安裝後字體名稱顯示為 JasonWriting1，正確來說應該會顯示為清松手寫體1，但字型名稱無法正常顯示也沒關係，在應用程式選擇字型時只要找到 JasonWriting1 依然可以使用。

STEP 3

下圖就是我在 macOS 上使用 Pages 測試「清松手寫體」顯示效果，可以看到第一套和第二套字型不太一樣，而目前也只有先釋出兩款字體，未來會繼續更新，對這套免費中文字型有興趣的話請記得關注臉書社團。

值得一試的三個理由： 1.已釋出兩套清松手寫體免費下載，收錄字數豐富 2.可自由下載使用，包括個人或商業用途 3.仍持續製作新的字體風格

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》