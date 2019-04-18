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LINE Android新版主選單置底 單手操作更方便

2019-04-18 12:47中央社 台北18日電

LINE Android 9.6.0版將主選單按鍵移往畫面下方。 圖擷自LINE...
LINE Android 9.6.0版將主選單按鍵移往畫面下方。 圖擷自LINE官方部落格
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通訊軟體LINE Android 9.6.0版更新上線，將主選單按鍵移往畫面下方，更容易使用單手操作；同時也新增於聊天室點選照片或影片的時間戳記後，可跳至出處的功能。

此外，LINE Android 9.6.0新增光學字元辨識（OCR）功能，可讀取或翻譯聊天室中收到的文字，以及開啟聊天室相機拍攝照片中的文字。

LINE今天在官方部落格說明，Android 9.6.0新版將主選單移往畫面下方，是因為LINE團隊觀察到，舊版對於偏好單手操作手機、或手機尺寸較大的用戶較為不便，經常需要騰出另一隻手來點選主選單。而且手機上方通常有拍照鏡頭，多數用戶都是握住手機下方來使用，因此將主選單調整到畫面下方，可以減少點選時的距離。

用戶更新到LINE Android 9.6.0後，主選單僅移往下方，LINE中的5個頁面名稱與左右相對位置都沒有異動。

新版另一個實用功能是可隨拍即翻的OCR（OpticalCharacter Recognition），先在Android平台推出。例如想請朋友幫忙購買外國零食時，可以在LINE聊天室中打開相機，點選新增的OCR選項，選擇偵測語言、偵測區域並完成翻譯，再把翻譯好的文字傳給朋友。

LINEAndroid
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