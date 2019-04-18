iOS 13也將加入黑暗模式顯示效果 並且將改良操作手勢

去年宣布在macOS Mojave加入黑暗模式，並且在後續詢問中暗示未來也有可能在iOS作業系統加入相同設計之後，顯然蘋果將會在預計於WWDC 2019期間介紹的新版iOS 13內新增黑暗模式，讓使用者能以深色佈景設計對應長時間觀看需求，讓眼部可以藉此獲得紓緩效果，同時也能配合新款iPhone搭載OLED顯示螢幕特性，讓手機能藉由減少背光耗電獲得更長電力使用時間。

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如果在新版iOS加入全新黑暗模式介面，意味蘋果將會開始建議第三方app可以增加全新深色模式，例如目前不少支援macOS作業系統的第三方應用軟體，都已經開始提供兩種UI配色選項，讓使用者能透過深色模式降低長時間使用螢幕造成眼部疲勞情況，同時也能讓裝置相對減少一些耗電，進而延長裝置使用時間。

除此之外，新版iOS 13也會藉由在虛擬鍵盤輸入區塊透過三指手勢左右滑動，分別對應取消、重做操作功能，另外也能橫向顯示模式下透過多指點按拖放複數指定項目。至於在iPad產品的操作介面更加入可同時開啟相同app功能，但不確定是否支援雙帳號同時登入，不過預計加入視窗堆疊、並列等操作模式。

而包含行動版Safari瀏覽器、電子郵件app也會有相關調整，其中行動版Safari瀏覽器將會針對特定網頁內容進行調整，在iPad裝置上則會直接透過桌機版網頁頁面呈現，至於在電子郵件app將會加入稍後再讀功能，並且進一步加強郵件分類篩選設計，在字型、語言支援、列印設定選項都會進一步作調整。

另外針對「Hey Siri」誤判啟動問題，蘋果似乎也會進一步作改善。

關於iOS 13具體更新，蘋果預計會在WWDC 2019期間具體說明。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》