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iOS 13不只暗黑模式 全新觸控手勢功能曝光

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iOS 13不只暗黑模式 全新觸控手勢功能曝光

2019-04-17 21:48聯合新聞網 愛瘋日報

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在美國Apple公司即將在六月舉行的WWDC2019全球開發者大會前，熟知Apple系統開發的媒體帶來了一些iOS 13細節，像是和去年macOS Mojave系統一樣的深色模式主題，另外還有多位務、撤銷手勢、Safari改進、字體管理和智慧郵件App等。

真正系統級別的深色佈景主題終於要在iOS 13出現，而不再只是輔助使用的「智慧型反向」。用戶可以在設定中開啟系統層級的「深色模式」，iOS的深色模式與macOS深色模式類似。iOS 13也為iPad帶來多任務窗口的應用，用戶能透過手勢拖拽移動和改變界面編排。

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之前只要搖晃一下iPhone就能復原上一個輸入，在iOS 13中Apple為iPad的文字輸入復原功能增加了新手勢，只需要三指放在鍵盤區域，向左滑動撤銷，向右滑動重做。iPad在iOS 13中的Safari瀏覽器會優先自動開啟桌面版網站，而不是手機版網站。

iOS 13的其他新功能，包括重新設計的提醒 (Reminders) App，能擴展到Mac電腦。全新音量調整UI、更好的“嘿Siri”，可以自動排除噪音，如笑聲或嬰兒的哭聲等。iOS 13擁有更好的鍵盤多語言支援和聽寫功能，更好的應用程式內列印控制等改進。

《原文刊登於愛瘋日報，由Brian Fang撰寫，聯合新聞網獲授權轉載。》

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