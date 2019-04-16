最後任務結束！Windows XP歷經17年終於走入歷史

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Windows XP，這個總是備被網友戲稱「再戰十年」的作業系統，在2019年4月9日，終於結束了它璀璨的一生。

相信一定有許多讀者會覺得奇怪，Windows XP 不是早在 2014 年 4 月，微軟就結束了對它的延伸支援了嗎？為什麼現在 Windows XP 又再一次的走入歷史了呢？

原來，Windows XP這個經典的作業系統，在獲得全球使用者的廣泛採用後，微軟為它分支出了許多不同的版本，例如一般消費者最熟悉的Windows XP Home 或 Windows XP Professional等，主要面向一般用戶。

而上述兩個版本的延伸支援，確實在2014年4月時宣告終結，但微軟其實對於嵌入式裝置，如商店的POS機台、銀行的ATM櫃員機等，都有推出所謂的「Windows Embedded」版本。

透過系統本身的精簡化，「Windows Embedded」保留了主要功能，並客製化軟體、參數等，給有需求的企業使用，而「Windows Embedded」的系統核心，就是當時最新的Windows XP（Windows NT 5.1）。

2019年1月10日，微軟正式結束對「Windows Embedded Standard 2009」版本的延伸支援，使其成為倒數第二個退出舞台的Windows XP版本。就在幾天後，4月9日最後一個Windows XP分支「Windows Embedded POSReady 2009」也跟著走入歷史，停止延伸支援。

至此，Windows XP時代正式宣告終結，這個「再戰十年」的主流作業系統，其生命歷程達17年7個月又16天，可謂「前無古人」，甚至有機會「後無來者」，更是微軟奠定PC界系統霸主的重要關鍵。

儘管Windows XP真的退出歷史舞台了，但還是有一些機器，仍堅持運行著傳統的作業系統。根據 StatCounter的調查，Windows XP目前仍在所有執行Windows的系統中，擁有1.74%的市占率，超越Windows Vista，而且和Windows 8旗鼓相當。

雖然說Windows XP在安全性和穩定性上，仍不及後續推出的新作業系統，但還是有許多人放不下這個經典操作平台。你也懷念Windows XP嗎？還是根本仍在使用這個經典的作業系統呢？

來源：PC Gamer

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》