開倒車？Messenger從臉書App分家 可能又要併回了

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原本內建於Facebook中的即時通訊服務Messenger，在該公司的產品策略調整之下，2011年時成為獨立App，更在2014年正式從Facebook主程式中刪除所有功能，一度惹來不少罵聲。

但是現在一個更勁爆（好笑？）的消息傳出來了。正所謂合久必分，分久必合，根據外媒The Verge報導，一名 App研究員Jane Manchun Wong在推特上貼出了他的發現，那就是Facebook App很有可能再度迎回完整的通訊功能。

The Verge指出，Facebook App中的通訊功能正處於測試階段，這表示未來用戶只要透過單一應用程式，就能直接於Facebook App中與Messenger聯絡人進行通訊——就像以往一樣，不需再切換至另一個App。

▲ 圖片來源： Twitter 分享 facebook

2011年，Facebook決定將Messenger從本家App中獨立出去，藉此搶占蓬勃發展中的即時通訊軟體市場，就結果論來看，這樣的策略其實很成功，也確保了Messenger App本身的品質和維護難易度。

但在2014年，Facebook刪除了主程式App內建的Messenger通訊功能，卻引發不少罵聲，畢竟有些輕度用戶認為，安裝兩個 App 太過多於，甚至在某些裝置上，切換 App 時會還等待過久造成麻煩，因此招致批評。

然而，現在的時空環境又不同了。先前，Facebook表示有意打通Messenger、Instagram和WhatsApp上的即時通訊功能，讓三方用戶能夠互傳訊息。做為「訊息整合計畫」的一環，在 Facebook 中再度內建通訊功能，看起來也是相當合理。

貼出測試照片的Jane Manchun Wong表示，未來Facebook中的通訊功能，以及獨立的Messenger App應該會同時存在，以面向不同的受眾。

但最矛盾的一點在於，當初Facebook廢掉主程式App中的Messenger功能，不就是希望大家轉而使用獨立App 嗎？現在又打算把通訊功能整合回去，多少有點「開倒車」的感覺。

來源：The Verge

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》