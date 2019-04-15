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免費PowerPoint模板下載 80種輕量簡報版型小於5MB

2019-04-15 16:58免費資源網路社群

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或許你曾有製作PowerPoint簡報投影片時找不到合適模板的經驗，不是內建的選項不夠多，或是太容易和別人重複，就是從網路下載的PowerPoint模板太過龐大，也不符合需求，之前介紹過一些免費下載簡報範本的網站，例如Templates，但網路上找到的英文投影片範本有時又太複雜，套用後效果不一定那麼理想，還是得花不少時間調整才行。如果你平常工作經常用到投影片，接下來要推薦的免費資源你一定會喜歡。

本文要推薦「Glide」是一個收錄80種免費PowerPoint簡報模板的專案，背後是一家名為Slidor的法國公司，Slidor主要工作項目是為其他公司建立PowerPoint投影片，在過去五年裡，25位設計師組成的團隊已為超過500家公司製作漂亮的簡報，他們決定將經驗分享出來，為每個人提供免費、輕巧且漂亮的投影片模板。

Glide收錄80種不同類別的模板版型，包括封面、本文、議程、摘要、產品、地圖、圖示、資料表、圖表、價格表等等，整體容量小於5MB，可以在PC和Mac平台上正常開啟使用，不需要額外下載任何字型檔案。

Glide內建172種圖示圖案，使用者能快速變更模板上任何部分的顏色，透過高品質素材建構出更漂亮的投影片。

網站名稱：Glide

網站鏈結：https://glide.slidor.fr/

使用教學

STEP 1

開啟Glide後會看到完整的專案介紹及模板預覽，要下載必須提供Email，可以選擇是否訂閱免費產品新聞，Glide承諾每年只會寄送兩次郵件，基本上不干擾使用者，當然不訂閱就取消勾選訂閱選項，一樣可以下載 Glide提供的免費PowerPoint模板。

STEP 2

填入Email送出後會隨即收到郵件，點選信中的「Download Glide Now」就能從線上立即下載Glide檔案。Glide解壓縮後會有兩個.pptx簡報檔案，分為Windows和Mac使用的版本，依照自己的需求選擇。

此外，也有提供一份完整的教學、說明手冊，檔名為Glide Manual.pdf，如果想知道Glide使用方法和相關自訂方式可參考文件說明。

STEP 3

Glide裡頭會有80張左右的投影片，可滿足不同類型需求，例如有些是以文字為主，有些則為展示圖片或數據，當然這些設計都維持一貫風格，看起來很能吸引聽眾目光，又可快速替換圖片、調整主要色彩、編輯數據等等，對於建立有質感的投影片來說很有幫助。

值得一試的三個理由：

1.輕量化免費PowerPoint模板，支援PC和Mac兩大平台

2.收錄80種不同類型的模板版型

3.可快速編輯主要顏色、替換圖片或數據

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》

PowerPointWindowsmacOS

免費資源網路社群

免費資源網路社群成立於2006年，是一個以免費資源為主題的網站，第一版開始於學生時期，因為站長喜歡找尋網路上的免費服務，決定將這些資料收集起來，後來加入介紹及圖文使用教學，成為今日的面貌。
https://free.com.tw/
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