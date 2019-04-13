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Mozilla開始對外測試原生支援Arm 64位元架構的Firefox瀏覽器

2019-04-13 18:30楊又肇

去年由Qualcomm宣布推出對應筆電產品設計應用的Snapdragon 8cx處理器時，同時也宣布與Mozilla合作打造原生支援Arm 64位元架構的Firefox瀏覽器，隨後也釋出面向開發人員的前期測試版本之後，Mozilla稍早也宣布對外開放公開測試版本，讓現行採用Always Connected PC設計的筆電產品可以加入測試體驗。

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與一般對應x86硬體架構版本相同，對應Arm 64位元架構設計的Firefox瀏覽器目前也分別推出面向大眾的公開測試版本，以及持續針對開發人員提供測試的開發者版本，另外也包含加入更多前期測試項目的Nightly版本。

目前只要符合搭載基於Arm硬體架構處理器，並且以Always Connected PC設計的筆電產品，基本上就能相容使用Mozilla此版Firefox瀏覽器，至於包含操作介面、瀏覽器主要功能基本上都與現行x86架構版本相差不遠，而介面設計也包含繁體中文在內常見語言

Mozilla預計透過眾人測試持續改善原生支援Arm 64位元架構的Firefox瀏覽器，而這也意味正式版本預期將會在今年內釋出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

語言

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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